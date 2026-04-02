El Viernes Santo estará marcado por el aumento de las temperaturas y cielos despejados en la Península

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MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aumento de las temperaturas máximas, así como el predominio de cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda la Península y en Baleares, marcarán este Viernes Santo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las altas presiones se irán extendiendo desde el Atlántico hacia Europa y dejarán un tiempo estable, si bien habrá abundante nubosidad en el tercio norte que a lo largo del día irá a menos.

Por otro lado, siete provincias estarán en aviso por el viento y los fenómenos costeros. Concretamente, las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora pondrán en alerta amarilla a Huesca, Lérida, Tarragona, Gerona y Castellón. Además, en Gerona los fenómenos costeros han hecho que AEMET active la alerta naranja y en Tarragona la amarilla.

También, Mallorca estará en aviso por fenómeno costeros, mientras que en Menorca estos fenómenos se elevan hasta la alerta naranja. En esta última isla además hay aviso por viento.

La jornada del Viernes Santo estará marcada por estas rachas muy fuertes de viento del norte en Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán y norte de Baleares.

Por otro lado, AEMET prevé precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo, que pueden afectar también al Cantábrico oriental, aunque la tendencia es que cesen. Así, serán en forma de nieve por encima de 1.200/1.400 metros.

También son probables los bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, así como en interiores de Galicia y puntos de la meseta Norte.

En cuanto a las temperaturas máximas, irán en aumento y podrán llegar a los 27 grados en Huelva y Sevilla. Menos en Canarias y el tercio sur peninsular, donde habrá pocos cambios, e incluso podrán descender en litorales del sur. Los aumentos podrán ser notables en montañas del norte.

Mientras, las mínimas descenderán en la mayor parte de los tercios norte y este peninsulares, con pocos cambios en el resto y las heladas serán débiles en montañas de la mitad norte y sureste.

El viento soplará moderado de norte y nordeste en Canarias, litorales de Galicia, cuadrante nordeste peninsular y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Pirineos, bajo Ebro, Ampurdán y norte de Baleares.

Por su parte, será viento moderado, del oeste en el Cantábrico amainando, y arreciando de levante en el Estrecho, mientras que en el resto será viento flojo de componentes norte y este.

En Canarias el cielo estará despejado, en general, y tenderá a intervalos de nubosidad alta por la tarde en las islas montañosas y a últimas horas del día en las más orientales.

En cuanto a las temperaturas en las islas, serán sin cambios o en ligero descenso. El viento será moderado del nordeste y con brisas en costas del suroeste de las islas montañosas.