Von der Leyen pide una IA "más responsable" que "empodere y no sustituya" a los profesionales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) ante el pleno del Parlamento Europeo. - FRED MARVAUX

BRUSELAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado este miércoles por "limitar los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA)" para "maximizar los beneficios" y considerado que la carrera por liderar el sector no depende ya por avanzar la IA en frontera, sino por sacar provecho de la tecnología que ya existe para un desarrollo "más responsable" que permita empoderar a los profesionales en lugar de sustituirlos.

"Nuestro enfoque es claro. Queremos la IA. Queremos que la IA genere más valor de manera más responsable y a un coste más bajo y con un menor consumo de energía. Pero, sobre todo, queremos una IA con intervención humana", ha defendido Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), durante el Debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU, por sus siglas en inglés).

Así, ha afirmado que "no es necesario" poner el foco en desarrollar la tecnología de frontera, sino que la Unión debe ser quien "saque mayor provecho" y crear el valora añadido que los propios modelos no han creado aún; para llevar la IA "de las pantallas a la economía y la sociedad reales", por ejemplo a las salas de hospitales, a la agricultura de precisión, a las redes energéticas, la conducción autónoma o la industria de la defensa.

PROPUESTAS EN NOVIEMBRE PARA SECTORES DE LA SALUD, DEFENSA, TRANSPORTE Y AGRICULTURA

Como ejemplo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha dicho que las mamografías con IA pueden "detectar más cánceres y de manera más precoz", por lo que "más mujeres pueden sobrevivir" con la aplicación de esta tecnología a una prueba "esencial" en la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, ha pedido un "modelo europeo" a la hora de llevar la IA al sector de la salid para que el médico pueda acceder a todos los datos de manera instantánea gracias a la tecnología y mejorar el diagnóstico, pero no que el médico esté "asistido por un robot".

"No quiero que un robot me diga si tengo cáncer o no", ha avisado Von der Leyen, para después recalcar que "la cuestión es que la IA debe empoderar a nuestros médicos, no sustituirlos".

Así las cosas, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que prevé que su Ejecutivo presente en el mes de noviembre una propuesta con "iniciativas revolucionarias" sobre cómo aplicar las ventajas de la IA en sectores como la salud, el transporte, la agroalimentación, la fabricación avanzada, la defensa y el espacio.

Antes, Bruselas invitará a los Estados miembro, a los eurodiputados, a la industria y a los empresarios a unirse a esta reflexión para aportar sus contribuciones a este "ambicioso proyecto europeo". "Nuestro enfoque es claro. Queremos la IA. Queremos que la IA genere más valor de manera más responsable y a un coste más bajo y con un menor consumo de energía. Pero, sobre todo, queremos una IA con intervención humana", ha zanjado.