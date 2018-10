'Vota Juan' con Javier Cámara y Nacho Vigalondo con un programa de Cine , principales novedades de TNT y TCM

Publicado 13/09/2018 15:12:12 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva serie 'Vota Juan', con Javier Cámara y Nacho Vigalondo con un programa sobre Cine, serán las principales novedades de TNT y TCM en su nueva temporada que han presentado este jueves en Madrid.

'Vota Juan' es una serie producida por Turner España y 100 balas y creación de Diego San José ('Ocho apellidos Vascos') sobre las intrigas de partido, envidias y crisis que rodean a Juan (Javier Cámara), un ministro de Agricultura que decide presentarse a la Presidencia del Gobierno. "Será una visión diferente y Gamberra de la política en España", ha explicado en director de contenidos de TNT, Guillermo Farré.

Javier Cámara ha indicado que lo que más le gusta de la serie es cómo se muestran los personajes como personas "muy oscuras, muy empáticas y muy patéticas. "Hay políticos que no dicen nada, pero Juan, no dice nada de nada", ha apostillado Cámara.

El reparto lo completan María Pujalte, Nuría Mencía, Adam Jezierski, Joaquín Climent, Pedro Ángel Roca, Esty Quesada, Mona Martínez y Yaël Belicha.

En cuanto a su compañera de reparto, la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada), que dará vida a la hija de Juan, el actor ha manifestado su sorpresa al saber que se incorporaba al rodaje de la serie. "Yo no la conocía y cuando vi un vídeo de ella dije: ¿No hay más actrices?", comenta entre risas.

Por su parte, Nacho Vigalondo presentará un programa donde comentará películas "no tan conocidas" pero "que no se debe de perder nadie". "Voy a hacer lo que hago en casa gratis, pero cobrando: Poner películas y dar la brasa", ha explicado Vigalondo.

APUESTA POR LA PRODUCCIÓN PROPIA

TCM y TNT han querido situar su producción original como el eje principal de la temporada con estrenos como 'I am the night'; 'Miracle Workers'; 'Close enought'; 'The last original gangster'; o 'Full Frontal with Samantha Bee'; en TNT.

En TCM 'Programado por', que contará con rostros conocidos como Javier Bardem, Belén Rueda, Isabel Coixet o Aura Garrido, será otra de las estrellas de la temporada.

Asimismo, retomarán en su programación las nuevas temporadas de series como 'Rick y Morty', 'Younger', 'Vikingos' o la última temporada de 'The Big Bang Theory'.

El responsable de contenidos de TCM, José Skaf, ha añadido que "la marca TCM" estará presente en festivales como San Sebastián o Sitges, así como la segunda edición del Festival TCM, que se celebrará en Madrid a finales de noviembre.