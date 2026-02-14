Vox pedirá el lunes en el Congreso derogar la Ley de Cambio Climático y PP reclama que la Ley de Aguas proteja la vida

Archivo - Varios militares en una calle de Paiporta, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia (Comunidad Valenciana). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox llevará a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados de este lunes 16 de febrero una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclaman derogar la Ley de Cambio Climático y el Pacto Verde Europeo.

De esta manera, los de Santiago Abascal demandan que la Cámara Baja inste al Gobierno a derogar la Ley de cambio climático y transición energética y el Pacto Verde Europeo y le piden que revierta todas las políticas en orden al desarrollo de un 'mix energético' "que garantice la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico, así como precios asequibles para los españoles".

Por otro lado, reclaman que impulse la construcción de las infraestructuras de todas las fuentes de energía posibles para conseguir la soberanía energética en el país. En este sentido, instan a reconocer la energía nuclear y el gas como "energías limpias y sostenibles", a poner en marcha "todos los mecanismos necesarios" para detener el desmantelamiento de centrales térmicas, así como a proceder a la reconexión de las que se hayan cerrado.

Además, reivindican que impulse en el seno de la Unión Europea (UE) la adaptación de las "imposiciones" sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) a las necesidades de España y su industria para conseguir una transición hacia fuentes de energía menos contaminantes que protejan el empleo y la riqueza.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular pedirá impulsar el reconocimiento expreso en la legislación de agua de la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como "prioridad legal" del ejercicio del Estado en la gestión del agua, especialmente frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías.

En este sentido, los de Alberto Núñez Feijóo piden que el Congreso inste al Gobierno a impulsar el reconocimiento expreso en la legislación de agua de la protección de la vida, la integridad y la salud humanas como "prioridad legal" del ejercicio del Estado en la gestión del agua, así como de la necesidad de una inversión "suficiente, planificada y prioritaria" en infraestructuras hidráulicas.

Además, exigen que garantice que la planificación y la gestión del agua estén respaldadas por criterios científicos y técnicos rigurosos desarrollados por profesionales cualificados en la administración pública y que se asegure el proceso de participación pública.

Por otro lado, los 'populares' también abordan la despoblación y piden al Congreso que inste al Ejecutivo a implementar un marco global de actuación de lucha contra la despoblación y que apueste por el reequilibrio territorial para estructurar medidas estatales en este aspecto. Además, demandan que ligue su acción política y normativa y la de la Administración General del Estado (AGE) a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural.

Así, los diputados 'populares' quieren que el Ejecutivo asegure la prestación de los servicios básicos con una financiación adecuada y el despliegue de medidas que fomenten la eficacia en su prestación y su adaptación a las necesidades del medio rural. En concreto, solicitan que se garantice la atención y el despliegue prioritario de los medios necesarios para mantener las funciones sociales básicas, la seguridad y el suministro de los municipios rurales en situaciones de catástrofe o emergencia.

Al margen de ello, insisten en que ponga en marcha un Plan Estatal de Vivienda en las zonas rurales para atraer y fijar población mediante incentivos y ayudas para la rehabilitación de inmuebles y el incremento de oferta de viviendas en los núcleos rurales. Asimismo, instan a planificar actuaciones que eviten el aislamiento de los habitantes del medio rural, modernizando la red de infraestructuras viariasm, desplegando un plan de choque para mejorar el servicio en la movilidad, y planificando de manera coordinada con las administraciones competentes la dotación adecuada de los nuevos mapas concesionales de servicio de transporte regular de personas por carretera de competencia estatal y autonómica.

Asimismo, reivindican la necesidad de que el Gobierno facilite la conciliación de la vida personal y laboral de las familias que elijan vivir en el mundo rural. Al respecto, vuelven a traer a colación medidas como la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años y la creación de espacios de conciliación donde no haya escuelas infantiles. A su vez, demandan el desarrollo de un Plan Nacional de Conectividad que garantice a todos los municipios del medio rural el acceso a una conexión de alta velocidad.

SUMAR BUSCA IMPULSAR LA NO PROLIFERACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES

En la Comisión, también se debatirá una PNL del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR con la que los de Yolanda Díaz quieren que el Congreso inste al Gobierno a diseñar una estrategia con medidas concretas que tengan por objetivo apoyar e impulsar el Tratado de no Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) mediante la cooperación internacional para prevenir la proliferación de combustibles fósiles, acabar con su infraestructura y reservas existentes y asegurar una transición hacia alternativas limpias y seguras.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista abordará la renaturalización de las ciudades y el fomento de la energía agrovoltaica en España, entre otras cuestiones.