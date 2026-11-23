El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en Ávila. - VOX

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, propone un modelo audiovisual para RTVE que incluya "neutralidad" informativa, servicio público y reducción del gasto en la Corporación.

"Lo que debería ser la televisión y la radio pública: Neutral, imparcial, objetiva, buena información, información de servicio público", ha explicado Buxadé en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press.

Si bien ha reconocido que hay programas en la Corporación que ya cumplen con estos principios, ha criticado que hay otros espacios "como 'Malas Lenguas' que editan vídeos para perjudicar la imagen de Santiago Abascal y Álvaro Zancajo", presidente de Vox y senador por Andalucía, respectivamente.

"Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Neutralidad informativa, información de servicio público. Eso es lo que vamos a hacer. Y una reducción del gasto. Me parece también razonable que deba reducirse", ha apuntado.