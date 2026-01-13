Vox reclama al Ejecutivo que bloquee la entrada de Gibraltar en las federaciones internacionales de rugby y pádel

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. A 12 de junio de 2025 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que denuncia la participación en competiciones internacionales de "pseudofederaciones vinculadas a territorios pendientes de descolonización", en referencia a Gibraltar, por lo que reclama al Gobierno que actúe frente a su inclusión como miembro de pleno derecho en la Rugby Football Union y en la Federación Internacional de Pádel.

Según explica Vox en la iniciativa, recogida por Europa Press, el deporte "tiene una dimensión nacional profundamente arraigada, y sirve como herramienta cohesionadora de las naciones", por lo que las federaciones representan a países y no a "territorios coloniales ni enclaves con estatus políticos controvertidos".

El grupo parlamentario sostiene que las decisiones sobre Gibraltar en pádel y rugby internacional fueron adoptadas "sin la debida transparencia ni los apoyos estatutariamente exigidos", tal y como ha denunciado la Real Federación Española de Rugby, que ha expresado su malestar por el cambio de estatutos aprobado sin alcanzar los dos tercios de apoyos requeridos y ha anunciado la interposición de recursos legales.

Vox subraya que la participación en competiciones internacionales supone el reconocimiento y la representación ante organismos internacionales, y afecta a la interlocución entre federaciones, comités y gobiernos. A su juicio, permitir la participación de territorios pendientes de descolonización supone un "riesgo" tanto para la estabilidad interna de los organismos deportivos como para las relaciones entre sus miembros.

Como precedente, la formación de Santiago Abascal cita el caso del Comité Olímpico Internacional, que "ha elaborado reglas muy estrictas" para limitar la incorporación a Estados soberanos reconocidos internacionalmente, bajo el paraguas de los Comités Olímpicos Nacionales, con el objetivo de prevenir conflictos.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA

En su iniciativa, Vox concluye que España debe defender el carácter nacional del deporte como forma de identidad y representación exterior, garantizando la seguridad jurídica de los organismos deportivos por su relevancia institucional.

Por ello, instan al Gobierno a rechazar de forma expresa la inclusión de Gibraltar en Rugby Europe por "vulnerar la soberanía nacional" española y por haberse realizado mediante un proceso con "defectos graves de legalidad", dirigiendo una queja formal e institucional para exigir la inmediata paralización de los efectos de la decisión adoptada; y a respaldar plenamente a la Real Federación Española de Rugby en su impugnación judicial y a requerir la intervención de los ministerios de Asuntos Exteriores ante las autoridades deportivas europeas.

Vox también exige al Ejecutivo que presente una queja formal ante la Federación Internacional de Pádel por la decisión de incluir como miembro a la Asociación de Pádel de Gibraltar; y a promover las acciones pertinentes para que los organismos deportivos internacionales solo puedan estar integrados por Estados soberanos, impidiendo la entrada de colonias como Gibraltar.