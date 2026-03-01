La web y 'app' infoDANA Recuperación han costado más de 275.000 euros y han registrado 839 visitas y 732 descargas. - INFODANA RECUPERACIÓN

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La web y 'app' infoDANA Recuperación han costado un total de 277.262,42 euros y han registrado 839 visitas y 732 descargas entre el 26 de noviembre al 2 de diciembre, según ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre este proyecto, puesto en marcha por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Se trata de un encargo único y su desarrollo ha corrido a cargo de Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), al que fue adjudicado el proyecto a través del procedimiento de encargo de Contratos del Sector Público.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha recalcado que no se ha producido ninguna impresión y distribución de panfletos en relación con infoDANA Recuperación y que, por tanto, tampoco se han repartido en ningún territorio. Por su parte, ha estimado que Vox se ha podido referir a "las hojas divulgadoras del visor INFODANA, donde se difunde la dirección URL del visor y los códigos QR".

En este sentido, ha comunicado que el número de hojas impresas ha sido de 100 fotocopias en color tamaño A3 y 200 fotocopias en color tamaño A4. Según ha especificado, las hojas se han puesto a disposición de los asistentes en reuniones de coordinación realizadas.

En total, el Gobierno ha comunicado que se encargaron 300 fotocopias en color a Centro de Reprografía Línea 2, S.L. "Las fotocopias fueron encomendadas por medios propios pero, a modo indicativo, se informa de que el importe de dichas fotocopias ha ascendido a 165,73 euros, IVA incluido", ha precisado.

¿CÓMO SE HA ADJUDICADO EL DESARROLLO DE LA 'APP' Y LA WEB?

Los de Santiago Abascal han preguntado al Gobierno si se han suscritos diferenciados para la 'app' y la web; sobre el procedimiento de contratación pública que se ha utilizado para la adjudicación de los proyectos; sobre en qué fecha se ha formalizado la adjudicación; y sobre qué empresa se ha encargado del desarrollo tecnológico de la aplicación y de la web.

Los parlamentarios de Vox han presentado cuestiones similares con respecto a la campaña de comunicación institucional asociada: cuánto ha costado de forma desglosada; cuántos panfletos se han imprimido y en qué territorios se han distribuido; qué empresa se ha encargado de su producción y distribución y, de nuevo, mediante qué procedimiento de contratación pública se ha adjudicado el proyecto.

Por último, el Grupo Parlamentario pregunta por el número de usuarios que se ha descargado la 'app' y el número de visitas que ha recibido la web.