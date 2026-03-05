WWF celebra dos décadas de protección a la naturaleza por el 20 aniversario de la 'Hora del Planeta' el día 28 de marzo. - WWF

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

WWF ha destacado los "20 mayores logros para proteger la naturaleza y frenar la crisis climática" de cara al 20 aniversario de la 'Hora del Planeta', cuyo tradicional 'apagón' simbólico en favor de la conservación de la naturaleza tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 del próximo día 28 de marzo.

"Queremos celebrar el 20 aniversario de La Hora del Planeta poniendo foco en lo que hemos logrado desde su origen, porque en un momento de incertidumbre global como el que vivimos, todos necesitamos esperanza", ha puesto en valor el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

De esta manera, la ONG ha recalcado que el cambio de mentalidad colectiva que se ha producido a lo largo de estos años respecto a la responsabilidad y el impacto del ser humano en la naturaleza ha dado lugar a acuerdos internacionales como los Acuerdos de París de 2015, donde 195 países se comprometieron a limitar la temperatura global; la Agenda 2030, que integró clima, biodiversidad y justicia social en 17 metas compartidas; y el Pacto Verde Europeo fijó el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea (UE) en 2050.

Además, más de 100 países limitaron los plásticos de un solo uso en 2021 y este año ha entrado en vigor el Tratado Global de los Océanos. "Los acuerdos internacionales han logrado reducciones significativas de contaminantes atmosféricos en grandes economías como Europa, China o Estados Unidos (EEUU), generando beneficios directos para la salud de las personas a través del reverdecimiento de muchas ciudades", ha destacado.

Desde el punto de vista de la organización ecologista, otro éxito destacado de la cooperación internacional ha sido la recuperación de la capa de ozono. Según ha dicho, se prevé que entre 2040 y 2060 esté totalmente restaurada tras la aplicación del Protocolo de Montreal para la eliminación de gases CFCs. Por su parte, la Antártida mantiene su estatus de reserva dedicada a la ciencia y la paz gracias a la declaración del Área Marina Protegida del Mar de Ross.

IMPLICACIÓN "CLAVE" DEL SECTOR PRIVADO

Por lo que ha defendido WWF, la implicación del sector privado ha sido clave en la aplicación de los acuerdos internacionales. "Cada vez más empresas adoptan objetivos Net Zero y metas basadas en ciencia, métricas auditadas y una mayor transparencia. A su vez, inversores y entidades financieras integran el riesgo climático en sus decisiones", ha puesto en valor.

En el terreno económico y tecnológico, la organización ecologista también ha apuntado a que el uso del carbón se ha reducido cerca de un 70% desde 2010 y energías como la solar y la eólica han ido consolidándose de forma competitiva en muchas regiones, transición que en España ha sido "afianzada" a juicio de la ONG por la Ley de Cambio Climático.

De acuerdo WWF, la innovación ha contribuido a crear un futuro más verde a través de la movilidad eléctrica, edificios inteligentes o el almacenamiento eficiente de datos. "Todo ello, acompañado por la reducción de un 50% de las emisiones en sectores regulados del mercado europeo desde 2005, demuestra que una regulación correcta, apalancada en incentivos económicos, puede ser clave para acelerar la descarbonización", ha destacado.

Además, la organización ha puesto en valor que la restauración ecológica ha ganado peso en la política europea y global con objetivos vinculantes para recuperar ecosistemas degradados, como muestra la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE aprobada en 2024.

A su vez, ha celebrado "grandes victorias en un uso más responsable de recursos naturales" como la recuperación de grandes pesquerías como el atún rojo, algo que a su juicio se ha conseguido gracias a una gestión más rigurosa, a acuerdos regionales y a la lucha contra la pesca ilegal.

Respecto a la recuperación de especies en peligro de extinción, ha destacado el caso del lince ibérico; o la mejora de poblaciones de grandes vertebrados marinos y terrestres como las águilas imperiales, los lobos, los osos, las ballenas o las tortugas marinas. "Todo ello demuestra que el trabajo de conservación puede revertir situaciones críticas cuando se apoya en base científica, financiación y cooperación institucional", ha indicado.

Con todo ello, WWF ha concluido con que "cuando se escucha a la ciencia y la sociedad se moviliza, la política responde y transforma la economía". "Así, el ser humano es capaz de mejorar su relación con la naturaleza y dar una oportunidad al planeta, que redunda en ecosistemas sanos y un futuro vivible y esperanzador para las personas", ha subrayado.

EL 28 DE MARZO DE 20:30 A 21:30

El 'apagón' simbólico de 'La Hora del Planeta se llevará a cabo el próximo 28 de marzo de 20:30 a 21:30. En ediciones anteriores han participado monumentos emblemáticos como como la Ópera de Sídney, la Torre de Tokio, la ciudad china de Ordos, el Estadio Nacional de Pekín, Taipei 101, la Torre Namsan de Seúl, la Puerta de la India, el London Eye, el Coliseo, la Basílica Vaticana, la Puerta de Brandenburgo, la Torre Eiffel, el Castillo de San Jorge, el Empire State Building, las Cataratas del Niágara, el Cristo Redentor o el Puente Katembe de Maputo.

Como en cada edición, WWF cuenta con un gran apoyo institucional, mediático y de distintas empresas como aliados para llevar su mensaje de esperanza a la sociedad. Así, en este 20 aniversario, más de una decena de grupos mediáticos --RTVE, Los 40 (Grupo Prisa), Onda Cero Radio (Atresmedia), RBA, El Asombrario, Happy Learning, Corresponsables, Movistar + y Mujeres a Seguir-- apoyarán la difusión de la campaña a través de sus canales.

Además, La Hora del Planeta cuenta con Inditex como partner de la iniciativa desde su inicio, así como con el apoyo de empresas colaboradoras como Mapfre, Sanitas y Tetra Pak, entre otras muchas.