Ya hay fecha para la próxima dana de gran impacto en España: cómo se forma y cuál será su recorrido

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectará desde última hora de este miércoles hasta al menos el domingo al tercio este peninsular y Baleares. Estas lluvias darán lugar a la dana Alice, la primera de gran impacto de la temporada.

Los primeros chubascos se esperan a última hora de este miércoles en el este de Castilla- La Mancha en interiores de la Comunidad Valenciana. Se extenderán desde primera hora del jueves a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana.

A lo largo de esta jornada, llegarán a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha y no se descartan en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y Sistema Central. El viernes, los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular.

Durante el fin de semana, AEMET espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos así como los vientos húmedos en superficie. Los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro y podrán alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares.

¿POR QUÉ TIENE NOMBRE ESTA DANA?

Alice se trata de la primera dana de gran impacto a la que AEMET da nombre, algo que hasta ahora el organismo estatal sólo hacía con las borrascas. Esta práctica se realiza a nivel europeo en el seno de EUMETNET, organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos. En ella, España está encuadrada dentro del Grupo Suroeste (SW), que comparte con los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Para el nombramiento se empleará una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres que alterna masculinos y femeninos. Para que las danas reciban un nombre, será necesario que lleven aparejados avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UNA DANA DE UNA BORRASCA?

A través de la cuenta en 'X' del Proyecto MEDINA (acrónimo de Meteorología, Educación y DIvulgación en el ámbito Nacional), AEMET ha explicado que el acrónimo de dana proviene de la expresión 'depresión aislada en niveles altos'. Es decir, es un sistema cerrado de bajas presiones aislado de la circulación general y situado en niveles altos de la troposfera.

El organismo estatal ha señalado que, en ocasiones, una vaguada --una ondulación de aire polar que intenta desplazarse hacia el sur-- se estrangula tanto que se desprende del resto de la onda principal. Así, queda rodeada de aire cálido y forma una depresión aislada y ciclónica (es decir, que sigue el sentido antihorario en el hemisferio norte) de aire frío.

Para la convección se necesitan tres ingredientes fundamentales: un entorno inestable, suficiente humedad y un mecanismo de disparo, lo que se conoce como un detonante. La inestabilidad la aporta el aire frío en las capas altas y la circulación de vientos en torno a la dana, que favorece los ascensos de aire. Por otra parte, el mecanismo de disparo puede ser el calentamiento diurno, la orografía de la zona o la propia estructura de una dana.

AEMET ha puntualizado que las condiciones más favorables para que las danas tengan un efecto en superficie se producen durante la primavera, el otoño y al final del verano. En esos momentos del año el contraste térmico establece un entorno inestable y sólo es necesario el aporte de humedad, ya que la dana es el mecanismo de disparo.

Por otro lado, las borrascas son sistemas de bajas presiones que se identifican tanto en superficie como en capas altas de la atmósfera, de acuerdo con el organismo estatal. Estos se desplazan con el flujo atmosférico y llevan asociadas frentes fríos y cálidos.

¿POR QUÉ LA PREDICCIÓN DE UNA DANA ES MÁS COMPLEJA?

El organismo estatal ha apuntado que la predicción meteorológica es mucho más compleja en el caso de una dana que en el de una borrasca, ya que la posición de la dana, que es más impredecible, condiciona el posible efecto en superficie que, además, es más disperso.

A su vez, también ha avisado de que el cambio climático puede influir en los elementos que favorecen la formación de una dana y que ésta tenga efecto en superficie. Por ejemplo, el aporte de humedad y el contraste de temperatura pueden aumentar con un Mediterráneo más cálido.