Yolanda Díaz avisa a las "derechas" sobre prohibir el burka: "Vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SM - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este martes que "la propuesta de las derechas españolas" de prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público "vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa".

Así lo ha expresado la vicepresidenta segunda durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en referencia a las iniciativas presentadas por Vox y por Junts en el Congreso, que defienden la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos.

El artículo 14 citado por la vicepresidenta establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por su parte, el artículo 16 "garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley". Además, invoca que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias y que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

"Mientras que las derechas en nuestro país se dedican, se ocupan en la prohibición del burka, el Gobierno de España se ocupa y se dedica a aprobar medidas que van en dos direcciones: la primera, mejorar la vida de la gente y la segunda, democratizar la economía en nuestro país", ha declarado Yolanda Díaz, quien ha añadido que el Ejecutivo "democratiza, feminiza y avanza".

El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.

Por su parte, Junts ha anunciado que votará en contra de la iniciativa de los de Santiago Abascal, aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección. Fuentes del partido han indicado que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

Sin embargo, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo integral en espacios públicos, algo que recuerdan que ya defendieron en el Parlamento catalán, así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración "que tumbaron Vox, Podemos y PP".