Yolanda Díaz califica de "barbaridad" la propuesta del síndrome postaborto: "Ya no hay diferencia entre PP y Vox"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "barbaridad" la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid para informar en los centros municipales del "síndrome postaborto". Para Díaz, la medida demuestra que "hoy no hay ninguna diferencia ya en España entre PP y Vox".

La vicepresidenta, tras reunirse en el Ministerio con la Comisión Asesora para el análisis de SMI, ha pedido al PP "que se coloque al lado de la libertad, que respete el derecho legítimo de tomar decisiones sin estigmatizar y sin barbaridades semejantes como la que hoy está planteando".

La ministra ha asegurado que Sumar quiere "la libertad, no volver a los tiempos oscuros del franquismo en el que las mujeres iban a abortar de manera imposible, y constitucionalizar el derecho a la libertad de la interrupción voluntaria del embarazo".