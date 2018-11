Detenidos en Barcelona dos estafadores por engañar con falsos fondos de inversión en sellos

Actualizado 10/12/2012 10:30:17 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a dos hombres por presuntamente engañar a una setentena de personas con falsos fondos de inversión en sellos y cuya estafa puede ascender a un millón y medio de euros, según informa la policía catalana.

Según la investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 4 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), los detenidos planificaban la estafa y preparaban una cuidada puesta en escena para no despertar sospechas en las potenciales víctimas, haciéndoles creer que eran expertos en la gestión de fondos invertidos en la compraventa de sellos.

Los presuntos estafadores contactaban con personas interesadas en el negocio de compra y venta de sellos, y las convencían de que el dinero que invirtiesen se utilizaría para adquirir sellos.

Estos sellos, según la versión que daban los detenidos a las víctimas, luego se tenían que subastar y revender por encima del precio inicial, de forma que al finalizar el plazo de tiempo acordado entre ambas partes, el cliente recuperaba la inversión inicial junto a los beneficios.

Los investigadores han constatado por el momento 70 víctimas, en toda Cataluña y en Castellón, que al finalizar el plazo acordado no han recibido los beneficios, porque no ha habido subasta, ni la inversión realizada; tras las gestiones, los agentes han verificado que los sellos en que se había invertido no tenían valor.

Los Mossos creen que existen personas afectadas por esta estafa que todavía no han detectado el fraude.

Los autores, Pedro E.F., de 72 años, y Antonio A.G., de 77, con antecedentes por hechos similares, estaban relacionados con otras empresas y captaban a la víctimas de la cartera de clientes de éstas.

Cuando alguna de estas empresas quebraba, los estafadores ofrecían a las víctimas recuperar la inversión de esta empresa, siempre que continuasen invirtiendo en sellos; al final no recuperaban nada y perdían la nueva inversión.

Los Mossos trabajan con la hipótesis de que los ahora detenidos haría más de 20 años que se dedicarían a esta actividad utilizando despachos de Barcelona y que el fraude superaría el millón y medio de euros.

En los registros en los pisos de los detenidos, lo agentes recuperaron 4.610 euros en efectivo, cheques bancarios por valor de 23.000 euros y numerosa documentación relacionada con las dos empresas vinculadas con la presunta estafa filatélica.