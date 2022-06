Ertzaintza sigue la pista a "amigos y conocidos" del supuesto asesino de Bilbao, aunque no signifique que sean cómplices

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado este viernes que la Ertzaintza sigue la pista a "amigos y conocidos" del supuesto autor de diversos asesinatos de hombres en Bilbao, aunque ha asegurado que ello no significa que sean cómplices.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que la "compleja" investigación sigue adelante y que no implica solo a la Ertzaintza, sino también a otros cuerpos y recursos policiales, aunque "la columna vertebral está aquí". Además, ha destacado que el juez instructor sigue "de cerca" el caso y que la Fiscalía está ayudando en la investigación.

Aún así, ha recordado que la investigación está bajo secreto y que "no se puede decir nada nuevo", aunque sí ha asegurado que "los trabajos avanzan, van apareciendo nuevos datos y la investigación se está completando día a día".

Asimismo, y ante la posibilidad de que haya más de un autor en los asesinatos, Erkoreka ha señalado que "son datos que corresponden a la investigación" y que prefiere "no entrar en ello".

"En principio se ha acusado a una persona de la autoría de mucho de lo sucedido, pero tiene amigos y conocidos, aunque no todos deben ser necesariamente colaboradores, y, por lo tanto, no solo se sigue la pista de una persona, sino de más de una, aunque eso no significa que todas sean colaboradores en los delitos", ha insistido.