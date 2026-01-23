El Ecosistema Mágico de España amplía su red en Fitur con 15 nuevos 'Lugares Mágicos' - ECOSISTEMA MÁGICO

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ecosistema Mágico de España ha presentado este viernes en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) la ampliación de su red 'Lugares Mágicos de España', incorporando 15 nuevos enclaves que destacan por su alto valor simbólico, histórico, natural y emocional.

Con esta expansión, la red alcanza un total de 18 espacios singulares repartidos por toda la geografía nacional.

Esta iniciativa pone el foco en enclaves capaces de despertar una "experiencia profunda" en el visitante, conectando con la memoria colectiva y la identidad del territorio.

Según ha explicado la organización, no se trata necesariamente de grandes conjuntos monumentales, sino de puntos concretos donde la esencia de un territorio se expresa de forma singular.

UN IMPACTO REAL EN EL TERRITORIO

Durante el acto de presentación, el presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco Martín, ha subrayado que cada uno de estos lugares representa "un punto de conexión entre pasado y presente, entre memoria y futuro".

Asimismo, ha destacado que estos reconocimientos contribuyen a reforzar la identidad del territorio y actúan como motores de dinamización económica y social.

"Más allá de su valor simbólico, cada Lugar Mágico genera un impacto real en el municipio que lo acoge, impulsando la valorización del patrimonio y la atracción de visitantes interesados en experiencias culturales y emocionales", ha señalado Martín.

DE ALTAMIRA A 18 HITOS NACIONALES

El proyecto, que nació originalmente con tres espacios emblemáticos -las Cuevas de Altamira, el Santuario de Covadonga y la Universidad de Salamanca-, evoluciona ahora hacia un eje estratégico dentro del Ecosistema Mágico, sumándose a las redes ya existentes de 'Pueblos Mágicos' y 'Empresas Mágicas'.

La lista completa de las 15 nuevas incorporaciones incluye espacios de diversa índole, desde hitos arqueológicos hasta monumentos industriales y religiosos.

--Andalucía: Museo Primeros Pobladores de Europa "Josep Gibert" (Orce), Almadraba de Zahara de los Atunes, Santuario de Nuestra Señora de Regla y el Faro de Chipiona.

--Castilla y León: Plaza de la Villa (Arévalo) e Iglesia de San Martín de Tours (Frómista).

--Castilla-La Mancha: Molinos de Campo de Criptana y Castillo de Belmonte.

--Aragón: Centro de Interpretación Ramón y Cajal (Ayerbe) y Pueblo Viejo de Belchite.

--Galicia: Ruinas de Santa Mariña Dozo (Cambados) y Santiaguiño do Monte (Padrón).

--Madrid: Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

--Extremadura: Puente de Alcántara.

--Canarias: Museo Etnográfico del Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria (Artenara).

Con esta ampliación, el Ecosistema Mágico de España refuerza su visión de desarrollo territorial, apostando por un turismo que prioriza el legado, los valores del entorno y la "emoción como motor de futuro".