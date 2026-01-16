Archivo - Fitur 4all reconoce a los proyectos que impulsan el turismo accesible y anuncia a los ganadores. - NACHO URBON - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los III Premios Fitur 4all, organizados por Impulsa Igualdad junto a Fitur han valorado los destinos, empresas y organizaciones que convierten la accesibilidad en valor turístico y han anunciado a los destinos nacionales e internacionales, empresas y entidades del sector ganadores.

Fitur 4all ha reconocido como destino nacional inclusivo a Fundación Visit Valencia, como destino internacional inclusivo a la División de Turismo de Montevideo, como empresa inclusiva a Viajes El Corte Inglés y como Organización inclusiva a Segittur.

La entrega de premios se realizará el próximo 23 de enero durante la celebración de Fitur, visibilizando y poniendo en valor las mejores prácticas que contribuyen a un modelo turístico más responsable, competitivo y alineado con los derechos de las personas con discapacidad.

El jurado ha estado dirigido por el presidente de Impulsa Igualdad, Francisco J. Sardón Peláez y, por la directora de Fitur, María Valcarce. Los dos expertos han tenido en cuenta algunos factores como la formación de los profesionales, la innovación de las propuestas o la colaboración público-privada.

Además de los proyectos galardonados, el jurado ha reconocido también a los segundos y terceros premios de esta edición. También, todas las iniciativas que han superado la fase de concurso formarán parte de la 'II Guía de Buenas Prácticas en Turismo Accesible by FITUR 4all'.