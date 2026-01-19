La gastronomía y la cultura, protagonizarán la presencia de Murcia en Fitur 2026

Archivo - El Entierro de la Sardina y el Bando de la Huerta celebrarán su 175 en Fitur - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia presentará en Fitur 2026 un completo programa de actividades y reuniones estratégicas con el objetivo de "consolidar a la ciudad como un destino urbano de referencia a nivel nacional e internacional". Así lo han explicado hoy en la presentación el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quienes han estado acompañados por representantes de la Agrupación Sardinera y de la Federación de Peñas Huertanas, quienes serán protagonistas este año en la gran feria turística internacional al celebrar su 175 aniversario.

La presencia de Murcia en la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero en IFEMA Madrid, estará marcada por una agenda institucional, promocional y de trabajo, centrada en la conectividad, la innovación turística, la gastronomía y las grandes citas culturales que protagonizarán el calendario de 2026, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que "Fitur es una oportunidad clave para seguir posicionando Murcia como una ciudad ideal para escapadas, con una oferta diversa que combina patrimonio, gastronomía, eventos y una forma de vivir la ciudad auténtica y acogedora". Pacheco ha subrayado además que "vamos a mantener reuniones estratégicas con operadores y plataformas líderes del sector para seguir avanzando en un modelo turístico sostenible, competitivo y alineado con las nuevas demandas del viajero".

La agenda de trabajo comenzará el martes 20 de enero con la asistencia del concejal al XIII Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, bajo el lema 'Gobernando nuestro futuro, por un turismo que suma', un encuentro de referencia para el análisis de los retos del sector.

El miércoles 21 tendrá lugar la reunión y firma de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la directora general de OUIGO, Amandine Thomas-Commin, orientado a reforzar la conectividad ferroviaria y la promoción conjunta del destino. Ese mismo día se presentará un avance del informe de datos del Sistema de Conocimiento de Destinos correspondiente a 2026.

La inauguración oficial de Fitur se celebrará el jueves 22, jornada en la que Murcia protagonizará el acto institucional del Día de la Región de Murcia. Durante ese día también se desarrollará una reunión con responsables de Airbnb para las administraciones públicas, centrada en el análisis del alojamiento turístico y la colaboración institucional, y se asistirá por la noche a la Noche Q 2026, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde la Sala Garaje Beat Club de Murcia ha resultado uno de los 3 galardonados con los premios Q de nivel nacional.

El viernes 23 será el turno de la presentación oficial de la ciudad de Murcia, en la que se pondrán en valor algunas de las grandes efemérides y eventos de 2026, como el 175 aniversario de la Agrupación Sardinera, el 175 aniversario del Bando de la Huerta y los actos de la Semana Santa de Murcia. La jornada incluirá también la firma de la renovación del acuerdo de colaboración con la ciudad de Valladolid y una reunión con la presidenta de Saborea España para estudiar la incorporación de Murcia a la red de ciudades gastronómicas.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado que "Murcia llega a Fitur con una potente propuesta cultural e identitaria, apoyada en celebraciones históricas, tradiciones únicas y una agenda de eventos que refuerza nuestra personalidad como ciudad viva y abierta". Avilés ha añadido que "la cultura y las fiestas forman parte esencial del atractivo turístico de Murcia y son un elemento clave para diferenciar nuestro destino".

De forma paralela, técnicos municipales participarán en actividades especializadas en Fitur Know How & Export 2026, con talleres centrados en los servicios de información, promoción, comercialización e inteligencia turística de la Plataforma Inteligente de Destinos, reforzando así la apuesta del Ayuntamiento por la innovación y la gestión basada en datos.