Gran Canaria apuesta por el turista español para avanzar hacia una desestacionalización turística

Representantes políticos canarios en Fitur - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria ha apostado en Fitur 2026 por consolidar el buen comportamiento del turista nacional y reforzar su presencia durante los meses de verano con el objetivo de avanzar en el proceso de desestacionalización del destino.

Según informa el Cabildo insular, la conectividad aérea, el posicionamiento de la isla como sede de grandes eventos deportivos y culturales, la puesta en valor de la gastronomía y del producto local, junto a la diversificación de mercados y la movilidad del visitante por el territorio, conforman los principales ejes de la estrategia turística de la isla.

El presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, destacó que la isla "ha realizado desde hace años una apuesta clara y valiente por la sostenibilidad, la calidad y el incremento del gasto turístico, basada en estudios y en la opinión de expertos, anticipándose a una tendencia que hoy es general".

Además, subrayó que, pese a no contar aún con los mercados nórdico y alemán en sus mejores cifras, Gran Canaria cerró el último ejercicio con un incremento del 8% en facturación, hasta alcanzar aproximadamente los 6.800 millones de euros, a la espera de la confirmación estadística definitiva.

Por su parte, el consejero de Turismo, Carlos Álamo, expuso que la participación en esta edición de Fitur ha estado marcada por el respeto y el luto tras el accidente ferroviario ocurrido en Andalucía, motivo por el cual se ha reducido la agenda promocional de carácter más festivo, manteniendo exclusivamente los encuentros profesionales previstos.

Aquí, incidió en la importancia del mercado nacional para la estrategia turística insular, definida en el Plan Estratégico 2020-2025, que sitúa como prioridades la diversificación de mercados y la eliminación de la temporada baja.

"La ocupación alojativa en invierno ronda el 90%, por lo que el verdadero margen de crecimiento se encuentra en verano, precisamente cuando el cliente peninsular y balear muestra mayor preferencia por viajar a Canarias", dijo.

En este contexto, el mercado nacional se ha consolidado como el cuarto en importancia para Gran Canaria y uno de los principales durante la temporada estival. Durante el último verano, el número de visitantes procedentes de la Península y Baleares creció un 10%, mientras que en invierno descendió un 4%, confirmando su marcado comportamiento estacional.

Hasta noviembre de 2025, y a falta de los datos definitivos de diciembre, la isla recibió más de 534.800 turistas nacionales, la tercera mayor cifra histórica.

Este mercado generó una facturación acumulada de 320 millones de euros, la más alta registrada hasta la fecha, superando incluso los niveles de 2019. El gasto medio se sitúa en 807,95 euros por viaje y 136,34 euros por día, con una estancia media de siete noches, lo que representa el 7% del total de ingresos turísticos de la isla.