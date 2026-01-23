Hereu señala que Fitur está siendo "un gran éxito" y demuestra la fortaleza del sector turístico

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el acto 'ONU turismo: una nueva visión', en el stand de Turespaña, de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha indicado que la presente edición de Fitur está siendo "un gran éxito" porque "expresa la fortaleza" que ha tenido el sector en 2025 y las grandes perspectivas que tendrá en el 2026.

"El turismo internacional como fenómeno socioeconómico tiene muy buenas perspectivas para 2026", ha recalcado, añadiendo que Fitur "es un termómetro" y un "marcador de salud" del sector turístico.

Por otro lado, ha subrayado que España se está convirtiendo en el "epicentro de la gobernanza" turística y del debate de las políticas turísticas. En este sentido, este mismo viernes va a firmar el establecimiento de la sede del Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en Madrid, una ciudad donde también reside la sede de ONU Turismo.

En este sentido, ha destacado que España batió récord de turistas en 2025, con 97 millones de turistas recibidos, pero que el objetivo ahora es trabajar en la triple sostenibilidad y en conseguir desestacionalizar y diversificar la oferta.

"Yo creo que seguiremos creciendo pero, como siempre digo, con un crecimiento sereno que nos permita trabajar la sostenibilidad social, económica y ambiental del modelo", ha concluido.