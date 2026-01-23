La huella hídrica del turista multiplica por seis la del residente, según un informe

Fiturnext 2026 en la feria turística Fitur 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico internacional ha fijado la gestión eficiente del agua como su máxima prioridad estratégica para garantizar la viabilidad del modelo de negocio a largo plazo.

Fiturnext 2026, el Observatorio de Sostenibilidad de Fitur ha clausurado este viernes su séptima edición bajo una premisa urgente: la necesidad de mitigar una huella hídrica que, en el caso de los turistas, llega a ser hasta seis veces superior a la de los residentes locales en nuestro país.

Con la mirada puesta en el año 2030, momento en el que se prevé que la demanda mundial de agua supere a la oferta disponible, el foro ha presentado las conclusiones de su Informe tras analizar casi 300 proyectos globales.

El documento subraya que el turismo, por su alta dependencia de los recursos hídricos, no solo debe ser consciente de su impacto, sino que debe liderar soluciones tecnológicas y sociales para evitar que el estrés hídrico comprometa el desarrollo de los destinos nacionales e internacionales.

Durante la sesión inaugural, el director de España de Aqualia, Lucas Díaz, ha advertido de que el uso responsable de este recurso debe dejar de ser una mera aspiración para transformarse en un estándar de resiliencia y competitividad. En este sentido, ha destacado que la optimización del ciclo del agua es ya un factor determinante para el crecimiento de las empresas.

Por su parte, Francisco Rodríguez, coordinador del Observatorio, ha señalado que el éxito de esta transición depende de la combinación de políticas públicas, avances en Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, y una colaboración estrecha entre turistas y administraciones.

En el marco de estas jornadas, se han anunciado los ganadores del Reto Fiturnext 2026, destacando la Fundación Visit València en la categoría de Destinos por su pionero sistema de medición de la huella hídrica, que ha permitido a la ciudad alcanzar una eficiencia del 95%.

La concejala de Turismo de València, Paula Llobet, ha defendido un modelo que equilibra la innovación con la calidad de vida de los residentes. Asimismo, la iniciativa Barceló Regen ha sido premiada por sus inversiones en sistemas de reutilización y sus campañas de sensibilización, mientras que el proyecto Plastic Cup ha sido reconocido por movilizar a los viajeros en la limpieza de ríos, de donde ya han retirado más de 400 toneladas de residuos.

Finalmente, expertos de administraciones regionales de Baleares, Santander o Badajoz, junto a responsables de municipios como Torrox, han coincidido en la necesidad de pasar de acciones aisladas a estrategias integrales.

Las mesas redondas han puesto de manifiesto que la innovación digital, aplicada a través de sensores y gestión de datos, es la herramienta clave para involucrar al viajero en el ahorro hídrico.

El foro ha concluido que el turismo del futuro solo será posible si se posiciona como un aliado activo en la restauración y protección de los recursos naturales del planeta.