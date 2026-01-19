Ifema expresa su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz y analiza su impacto en Fitur

Archivo - Ifema - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid, organizador de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que arranca esta semana en la capital, ha manifestado a Europa Press su profunda solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos.

En un comunicado, la institución ferial ha indicado que está "analizando la situación, esperando las decisiones que se tomen desde el punto de vista institucional", aunque ha subrayado que "por supuesto Fitur no puede permanecer ajeno a esta tragedia para el transporte español, que tanta representación tiene en la feria".

"En este momento, lo que queremos es manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de este accidente", ha enfatizado Ifema, reconociendo que "es muy entendible que la presencia de algunas autoridades se vea afectada". No obstante, ha precisado que "ahora mismo no conocemos el detalle de cómo esto afectará a la programación de la feria".

La organización ha asegurado que, "en cualquier caso", irá "ofreciendo toda la información de interés público al respecto" a medida que se conozcan más detalles.

El accidente, que involucró a un tren de alta velocidad de la operadora Iryo y otro Alvia de Renfe, ha provocado la suspensión de las conexiones ferroviarias entre Madrid y varias ciudades andaluzas, lo que podría complicar la llegada de numerosos expositores y visitantes a Fitur.

Varias instituciones y empresas del sector turístico han suspendido ya sus agendas institucionales en la feria como muestra de duelo.

Fitur 2026, una de las principales citas mundiales del turismo, se inaugura oficialmente este miércoles en los pabellones de Ifema, con expectativas de récord en participación internacional.