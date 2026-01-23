IFEMA Madrid destaca la larga trayectoria de participación en Fitur de Israel y Palestina

Imagen de Fitur 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), gestionada por Ifema Madrid, ha señalado que tanto Israel como Palestina están presentes en la actual edición de la feria y tienen una larga trayectoria de participación en la misma, desde hace 45 y 28 años, respectivamente.

De este modo, la organización respondía a la carta enviada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la que solicitaba la expulsión de Israel de Fitur, que se celebra del 21 al 25 de enero en el recinto madrileño.

En su misiva, Rego argumentaba que la presencia de Israel es "incompatible con el derecho internacional", al considerar que el país promueve turismo en territorios palestinos ocupados, lo que vulneraría normativa española reciente que prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de esas zonas.

En la carta, también recordaba que el Gobierno de Israel vetó a dos miembros del Gobierno de España por su denuncia del genocidio, impidiendo su entrada en Palestina. "De esta forma, mientras dos representantes públicos españoles no pueden acceder al país, el Estado israeli promociona viajes turísticos al territorio ocupado", ha lamentado al respecto.

Por todo ello, la ministra considera que la participación del Estado de Israel en Fitur es "incompatible" con los principios que "deberían regir un foro internacional de estas características" y solicita que se adopten "las medidas necesarias para que Israel no participe ni disponga de espacio alguno en esta feria".

La respuesta de Ifema, a preguntas de Europa Press, ha sido clara y contundente: "Fitur es una plataforma para la promoción de productos turísticos, para la difusión del conocimiento y la dinamización de la industria. Israel ha participado en Fitur de forma ininterrumpida desde la primera edición de la Feria Internacional del Turismo en 1981, mientras que Palestina viene estando presente desde 1998. Ambos están presentes en esta edición".

Con esta declaración, la organización defiende el carácter neutral y comercial de la feria, destacando la larga trayectoria de ambos países como expositores. Israel cuenta este año con un pabellón de 400 metros cuadrados y la participación de unas 30 empresas, mientras que Palestina también mantiene su stand habitual.

El director general del Ministerio de Turismo de Israel, Michael Yitzhakov, inauguró hoy miércoles el pabellón israelí, con la participación de la Embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich

Yitzhakov aseguraba que tenía previsto reunirse con importantes mayoristas turísticos españoles, así como representantes de ministerios de turismo de todo el mundo con el fin de promover colaboraciones de marketing, paquetes de peregrinación y fortalecer la conectividad aérea con Israel.

En el pabellón israelí, se proyectarán vídeos turísticos en pantallas gigantes, y los visitantes podrán recibir una caricatura personalizada con los paisajes del país como telón de fondo, dibujada in situ por un artista. Además, se celebrará una recepción festiva de Kabalat Shabat en el pabellón.

Según datos de la Oficina de Turismo de Israel en España, el flujo de visitantes españoles al país se desplomó tras la pandemia y los conflictos regionales, llegando a apenas una fracción de los niveles previos a 2019.

Los organizadores israelíes han señalado que uno de los principales objetivos en Fitur es reconstruir la confianza del turista español y presentar una realidad actualizada del país como destino seguro y experiencial.

INVESTIGACIÓN DE CONSUMO.

El Ministerio de Consumo ha anunciado este viernes la apertura de una investigación sobre posibles ofertas de viajes a territorios palestinos ocupados por parte de empresas presentes en el stand israelí, como Jericó en Cisjordania, al considerar que podrían incurrir en "publicidad ilícita" según el real decreto aprobado en septiembre pasado.

Según los indicios recabados, varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo estos viajes a diferentes lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada.

Fitur 2026, que bate récords con más de 967 expositores y 161 países representados, continúa su desarrollo con normalidad, enfocada en la recuperación y modernización del sector turístico mundial.