López Miras presenta la nueva campaña turística de Murcia para 2026, con el objetivo de mejorar datos pasados

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado este miércoles en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) la campaña 'Felicidad de la Buena', con la que la comunidad pretende superar los datos del año pasado, que ha sido "el mejor año de la historia" para este sector en la región.

Así lo ha asegurado durante en el acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia, presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con motivo de la campaña 'Región de Murcia 360º'.

En concreto, el proyecto para el año 2026 contará con un presupuesto de 10 millones de euros y prevé 700 millones de impresiones entre turistas nacionales e internacionales, en un proyecto enfocado a visitantes europeos.

Según ha afirmado el presidente, la región llega a Fitur con "los mejores datos de su historia", donde Murcia ha protagonizado "la transformación del sector turístico más importante a nivel nacional".

De hecho, Murcia se posiciona como la cuarta región de España que más ha crecido en turismo en 2025, según ha señalado López Miras durante su intervención, alcanzando 1,2 millones de visitantes que se han alojado en Murcia y con un número similar de visitantes que se han quedado en la comunidad en estancias largas.

ESTRATEGIA 360º

La Estrategia 360º, presentada en Fitur este jueves, es un plan global de promoción turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) para el año 2026 que articula todas las acciones promocionales de márketing, comunicación e innovación que se desarrollará a lo largo del próximo ejercicio.

En total, esta estrategia incluirá 233 acciones de promoción, de las cuales 174 se desarrollarán en el ámbito nacional y 59 en mercados internacionales. Estas actuaciones incluyen la participación en ferias generales y especializadas, workshops profesionales, viajes de familiarización para operadores y prensa, eventos sectoriales, acciones dirigidas al público final y talleres y acciones de formación, entre otras actuaciones, según ha informado este martes fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.