Murcia y Valladolid continúan trabajando juntos para la promoción turística tras el éxito del pasado año

El Ayuntamiento de Murcia y Valladolid han renovado en Fitur su acuerdo de promoción turística como muestra del éxito que se obtuvo con ello el pasado año. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y Valladolid han renovado su acuerdo de promoción turística como muestra del éxito que se obtuvo con ello el pasado año.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han firmado el convenio entre ambas ciudades en FITUR, lo que supone un paso más para seguir trabajando conjuntamente, impulsando acciones que refuercen el posicionamiento de marca, mejoren la imagen de ambos destinos y fomenten la llegada de nuevos turistas.

Pacheco ha valorado muy positivamente la renovación de este acuerdo firmado con Valladolid y destaca que "el acuerdo no solo busca promocionar Murcia, sino también generar sinergias e intercambiar buenas prácticas entre dos ciudades con una visión moderna y sostenible del turismo. A través de acciones conjuntas y productos compartidos, avanzamos hacia un modelo turístico que genera valor añadido, impulsa a nuestras empresas y fortalece la marca Murcia a nivel nacional".

Esta actuación se enmarca en la estrategia turística de Murcia basada en la colaboración entre destinos, la diversificación de mercados y la apuesta por un turismo de calidad. Una alianza que permite reforzar la proyección de Murcia en el norte de España y posicionarla como una ciudad atractiva por su cultura, gastronomía, patrimonio y oferta de eventos durante todo el año.

Esta iniciativa responde al objetivo marcado por el alcalde de Murcia, José Ballesta, de convertir el turismo en un motor clave de prosperidad económica en el municipio y consolidar a Murcia como un destino urbano competitivo, dinámico y en crecimiento.