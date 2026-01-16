Navarra presenta en Fitur una propuesta turística que une naturaleza, deporte, ciencia y experiencias

Recreación digital del stand de Navarra en Fitur. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navarra vuelve a FITUR con una propuesta centrada en el turismo de naturaleza y en experiencias sostenibles vinculadas al territorio, con especial protagonismo del astroturismo. El gran hito del año es el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos con mayor impacto turístico a nivel internacional, según ha destacado el Gobierno foral.

La Comunidad foral aprovecha su presencia en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 21 al 26 de enero en IFEMA Madrid, para "reforzar su posicionamiento como destino especializado, no masificado y de alto valor añadido". La oferta abarca desde el ecoturismo y el turismo contemplativo hasta el turismo deportivo y científico.

En esta línea, el eclipse total de sol, ha destacado, se sitúa como uno de los principales ejes de la propuesta navarra en FITUR. El Gobierno ha añadido que Navarra impulsa desde hace años su potencial para el astroturismo a través de los entornos Starlight, caracterizados por "la baja contaminación lumínica y la calidad de sus cielos, condiciones que la convierten en un espacio privilegiado para la observación astronómica".

Además, la Comunidad foral también presenta un nuevo spot promocional, así como la campaña dirigida a mercados nacionales e internacionales 'Cuida de nuestro secreto'. Esta se centra en un modelo de turismo "de calidad, respetuoso con el entorno y con la población local".

NOVEDADES PARA 2026

Entre las principales novedades de esta edición destaca la participación de Navarra en FITUR Sport, el pabellón dedicado al turismo deportivo internacional. Se trata de un espacio de encuentro para destinos, promotores de competiciones y marcas deportivas, en el que Navarra expone su oferta vinculada al deporte en la naturaleza, la gestión de las instalaciones y su impacto en el territorio. Esta presencia se enmarca en la estrategia del Gobierno de Navarra de posicionar a la Comunidad foral como Región Europea del Deporte en 2027.

Navarra da a conocer también en FITUR una nueva herramienta de reserva online que integra recursos naturales y áreas de pernocta. La plataforma facilita la planificación del viaje y contribuye a una gestión sostenible de la capacidad de carga turística de cada espacio, con el objetivo de "buscar el equilibrio entre los visitantes y la población local".

La propuesta se completa con la presentación de los proyectos 'Caminos del Buen Vivir' y 'Camino de las Estrellas', dos iniciativas que ponen en valor la riqueza natural, patrimonial y los valores asociados a las cinco rutas jacobeas que atraviesan el territorio navarro.

UN TURISMO QUE SE CONSOLIDA

Según ha detallado el Ejecutivo, Navarra llega a FITUR con cifras turísticas récord. Hasta el mes de noviembre, el destino supera los 1,9 millones de visitantes y roza los cuatro millones de pernoctaciones, mejorando los resultados de 2024. El crecimiento se apoya en el impulso del turismo internacional, que ya representa un tercio de los viajes, y en la fortaleza del mercado nacional, con Madrid, Cataluña y el País Vasco como principales territorios emisores.

UN ESPACIO AL SERVICIO DEL SECTOR TURÍSTICO NAVARRO

El stand de Navarra en FITUR cuenta con distintos espacios de atención al público, tanto institucionales como dirigidos a empresas y asociaciones del sector, además de áreas para reuniones y presentaciones. El mostrador institucional está atendido por personal profesional de las oficinas de turismo de Navarra, con el apoyo de cuatro alumnos del CI Burlada FP, que colaboran en tareas de atención, sala y cocina.

La propuesta se completa con un espacio de restauración concebido como escaparate de la gastronomía navarra. El equipo del restaurante Kabo, con estrella Michelín, elabora una degustación de pinchos de producto navarro. La gestión del bar corre a cargo, un año más, de la empresa navarra Catering Cock, y se sirven vinos de la D.O. Navarra, tanto blancos, como rosados y tintos.

DEGUSTACIONES Y SORTEOS ABIERTOS AL PÚBLICO

Dentro del programa de presentaciones, el jueves 22 de enero, a las 16 horas, el stand de Navarra acoge la presentación del proyecto 'Tierras de Iranzu. Agua dulce, tierra que abraza. La aventura del remo de cristal', una propuesta que da a conocer el destino a través de un nuevo vídeo experiencial del proyecto Turembalses. La iniciativa pone en valor los principales recursos naturales y patrimoniales de Tierras de Iranzu, con especial protagonismo del embalse de Alloz como eje de turismo "activo, sostenible y experiencial".

Al finalizar la presentación, se ofrecerá al público una degustación de pacharán y de pastas artesanas de Tierras de Iranzu, entre ellos pacharán, sales ecológicas de Salinas de Oro con aceite D.O. Navarra, vinos de bodegas del territorio y mieles artesanales.

Asimismo, se realizará un sorteo abierto al público con dos experiencias turísticas: dos paseos en barco de vela por el embalse de Alloz, para ocho personas por salida, a cargo de la Escuela Navarra de Vela, y una visita guiada al sendero del Cañón del río Iranzu con cata de sales ecológicas, vinos ecológicos y queso Idiazabal para diez personas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El miércoles, 21 de enero, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, presentará los nuevos proyectos turísticos de Navarra. Además, el jueves, 22 de enero, presentarán diferentes proyectos turísticos: los ayuntamientos de Tudela, Pamplona, Lerín y Eslava, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, el Consorcio de Zona Media, la Asociación Tierras de Iranzu, Northem Spain Travel y el Museo de las Brujas y Cueva de Zugarramurdi.

Y el viernes, 23 de enero, se llevará a cabo el acto institucional con motivo del Día de Navarra en Fitur, con la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera Esnaola.