Page anuncia que Castilla-La Mancha contará con una nueva Ley de Turismo en la "segunda parte de este año"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la Comunidad Autónoma contará con una nueva Ley de Turismo "en la segunda parte de este año". "Una ley moderna que intente no pisar callos a nadie", ha manifestado el jefe del Ejecutivo Autonómico.

Desde el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), García-Page ha sostenido que esta nueva normativa se abordará desde el Ejecutivo regional como lo ha hecho siempre, "dialogando y llegando a acuerdos" para que sea "enórmemente consensuada".

Algo que ha esperado que ocurra también en el ámbito parlamentario, aunque ha reconocido que será "más difícil", teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones autonómicas. "Si ya hay tentación a que en los parlamentos nadie convenza a nadie, no les quiero ni contar a meses de la urna", ha añadido.