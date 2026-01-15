Perú aterriza en Fitur 2026 con la cultura viva como eje de su propuesta turística

Ciudadela de Kuélap, en Perú. - PROMPERÚ

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Perú participará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 25 de enero, con una propuesta centrada en la cultura viva como eje principal de su posicionamiento turístico.

La delegación peruana contará con la presencia de 30 coexpositores que tienen como objetivo consolidar la imagen del país como destino diverso, sostenible y culturalmente dinámico.

En este sentido, Perú destacará su diversidad territorial, desde Amazonas hasta Lima y Puno, así como sus productos de aventura, naturaleza y gastronomía.

Bajo el concepto 'La Yunza: el árbol que nos une', el stand peruano se presenta como un espacio de encuentro, celebración y participación comunitaria que gira alrededor de un gran árbol central, símbolo de unión del país.

El espacio se estructura en tres grandes zonas temáticas (Costa, Andes y Amazonia) que permitirán a los visitantes recorrer el territorio peruano a través de sus expresiones culturales, naturales y gastronómicas.

Entre las actividades programadas que tendrán lugar en este stand, se incluyen la presentación de la oferta turística de Lambayeque, con especial énfasis en la Ruta de León, y de Loreto.

Además, el espacio peruano ofrecerá una amplia programación de experiencias gastronómicas, que se desarrollarán tres veces al día durante toda la feria, incluyendo 'showcookings' de platos típicos peruanos, la tradicional 'Hora del Pisco' con preparación de cócteles y presentaciones gastronómicas de café y cacao.

Respecto a las actividades culturales, Perú propone la creación de un mural vivo inspirado en la biodiversidad peruana, que tendrá lugar todos los días de la feria y presentaciones de danzas tradicionales de los tres puntos principales del país durante los dos últimos días.

En paralelo, el país ofrecerá talleres participativos, con sesiones de miércoles y viernes y una programación especial durante el fin de semana, donde los visitantes podrán pintar toritos de Pucará o explorar su creatividad en talleres de acuarela inspirados en la fauna única de Perú.