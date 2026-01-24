Presentan en Fitur, 'La Primada', la exposición porcelebrar el 800 aniversario de la Catedral de Toledo

La consejera Portavoz, Esther Padilla, presenta la exposición organizada con motivo del octavo centenario de la Catedral Primada de Toledo, en el estand del Gobierno regional en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado la celebración de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid, para ofrecer un aliciente más para visitar la región. Se trata de la exposición que ha organizado el Ejecutivo para celebrar el 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha sido la responsable de adentrar a los visitantes en esta muestra que busca "descubrir y redescubrir" esta joya arquitectónica, que se podrá conocer mejor gracias a la exposición 'La Primada', pero que, para hacerse una idea de lo que va a suponer, se ha proyectado un video en Fitur, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

La responsable autonómica ha recordado como esta muestra ha sido un empeño del presidente García-Page quien tuvo claro desde el primer momento que había que celebrar los 800 años de la construcción de la catedral, con una "exposición con mucho rigor, con mucho respeto a nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura".

En palabras de Padilla, "el que venga va a poder hacer un viaje por ocho siglos de historia, de arte, a través de más de 350 obras de arte, piezas de los principales y de muy importantes artistas reconocidos a nivel internacional". Además, ha recordado que llegarán piezas desde muchísimos ámbitos, "algunas que se van a exponer por primera vez, son de la propia catedral, y otras van a venir de otros museos o de otros templos a enriquecer esta exposición".

La portavoz del Ejecutivo además ha adelantado en FITUR que el próximo lunes ya se podrá visitar la página web Primada 2026, desde donde se podrán adquirir las entradas: "se podrá reservar el billete a ese viaje por los 800 años de la Catedral de Toledo y al final de nuestra historia y parte de nuestra de nuestra identidad". Padilla ha invitado a todos a que adquieran esos billetes "para que vengan a Toledo, vengan a visitar 'Primada', vengan a visitar Castilla-La Mancha porque estamos deseando recibirles por los brazos abiertos".

El Gobierno del presidente Garcia-Page, ha insistido, continúa a través de esta exposición su apuesta por la colaboración, por el trabajo conjunto, para trasladar a la ciudadanía a los visitantes la mejor versión de lo que somos.

Padilla ha agradecido a la catedral Primada y a sus responsables el trabajo y la colaboración para que esta muestra sea una realidad. Precisamente, el dean de la catedral, Juan Pedro Sánchez, en su exposición, ha destacado el espacio privilegiado que supone el estand regional "para compartir proyectos que hablan de identidad, de patrimonio y de futuro. Y el VIII Centenario de la Catedral de Toledo es, ante todo, una llamada a mirar con respeto, alegría, responsabilidad y esperanza una historia que sigue viva".

Y ha continuado, "en el año 1226 se inició la construcción de nuestra catedral. Ocho siglos después, no celebramos únicamente una fecha, sino la continuidad de una misión. La Catedral de Toledo no es un monumento detenido en el tiempo: es un espacio vivo, abierto, acogedor, que ha acompañado durante siglos la vida espiritual, cultural y social de nuestra tierra".

EL PRÓXIMO LUNES, 'RAÍZ CULINARIA'

Por otro lado, y en esa labor de impulsar el turismo en la región, Esther Padilla ha anunciado que "el próximo lunes, cuando se esté desmontando Fitur, estaremos ya presentes en Madrid Fusión con 'Raíz Culinaria', con nuestros chef brillando entre los fogones y llevando también la gastronomía al máximo nivel".

"La gastronomía de Castilla-La Mancha, que es parte de ese ingrediente que hace a nuestra región un plato exquisito para para esos millones de personas que nos visitan cada año y que queremos seguir atrayendo. Nuestra propuesta es muy completa, es muy variada y estamos seguros de que, vamos a seguir siendo atractivos no solo para la población del resto de comunidades autónomas, para la propia región, pero también a nivel internacional, que esos visitantes siguen creciendo año tras año", ha asegurado Padilla.

FELICITACIÓN Y AGRADECIMIENTO A LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO POR SU PATRÓN

Por último, la consejera Portavoz ha felicitado a los periodistas en el día de su patrón, San Francisco de Sales, "no solo felicitaros, sino agradeceros el trabajo que desarrolláis cada día, un trabajo que es esencial, trabajar en información veraz en un momento en el que hay muchísima crispación, muchísimo ruido, en el que todo se complica y los que alientan la desinformación aprovechan estas circunstancias".

Padilla ha recordado el papel fundamental de los periodistas en estos momentos, "esta semana que hemos sufrido una tragedia en nuestro país, hemos visto también cómo ha habido intentos para aprovecharse de esta circunstancia, del dolor para seguir desinformando".

Por todo ello, ha reiterado el agradecimiento "por el trabajo contrastado, por el compromiso con la verdad para garantizarnos a los ciudadanos el derecho a la información que nos reconoce la Constitución, y que, además, seamos ciudadanos informados, con criterio desde la verdad, y nos ayudéis para que nadie nos manipule".

BUENOS DATOS DEL TURISMO EN LA PROVINCIA

De su lado, el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha destacado los excelentes datos que el turismo de la provincia de Toledo ha registrado en 2025.

De forma especial, se ha referido a los datos de turismo rural durante el año pasado que acumuló más de 200.000 pernoctaciones y casi 90.000 viajeros, "lo que supone un crecimiento en pernoctaciones del 6%, muy por encima de la media nacional, alcanzando su máximo histórico".

Unos registros muy positivos para la provincia de Toledo "en la que el turismo sigue siendo un motor de desarrollo, creación de puestos de trabajo y lucha contra la despoblación" y su importancia "también se refleja en el empleo porque con cerca 17.000 personas trabajan en el sector que creció 1,3% con respecto a 2024", ha añadido Gutiérrez. Así mismo, ha destacado que estos trabajadores en la provincia de Toledo representan un tercio del empleo turístico en Castilla-La Mancha y que en "los últimos 10 años la afiliación al sector turístico en la provincia de Toledo ha crecido en más de 3.000 personas".

Por ello, el delegado de la Junta ha afirmado que los "datos de turismo en la provincia de Toledo son importantísimos, una provincia muy atractiva, que este año tiene cifras récord y superando las del año pasado que ya fueron récord respecto a la serie histórica".

Álvaro Gutiérrez ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apostando por el turismo interior, por el atractivo para el visitante de la provincia de Toledo con inversiones e iniciativas y ha puesto como ejemplo actuaciones tan relevantes como "los planes de sostenibilidad turística en destino en la Campana de Oropesa y en los Montes de Toledo, con una inversión de más de 10 millones de euros".