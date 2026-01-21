La provincia de Badajoz apuesta por la tecnología con gemelos digitales que permiten descubrir paisaje e historia

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en Fitur 2026 - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La provincia de Badajoz se ha mostrado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Ifema, Madrid, como un destino turístico sostenible e inteligente que aúna innovación y tradición y humanidad y tecnología y que apuesta por esta última a través de gemelos digitales en una veintena de poblaciones que invitan a descubrir el patrimonio natural, histórico, cultural o gastronómico pacense, además de analizar flujos turísticos o planificar con mayor precisión

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado la oferta turística de la provincia bajo el lema 'Inteligencia, identidad e innovación en la provincia de Badajoz' en el stand de Extremadura en Fitur, una cita que ofrece la posibilidad y oportunidad de mostrar un destino que está "preparado" para recibir a los visitantes que estén dispuestos a disfrutar de un patrimonio natural, histórico, cultural, gastronómico y humano "exclusivo y único en el mundo".

Así, ha reivindicado un turismo "de calidad", sostenible y preparado para afrontar los desafíos del sector "con herramientas del siglo XXI". "El turismo siempre ha estado en constante evolución, ahora en un profundo cambio en la forma de viajar, porque los turistas buscan experiencias auténticas, personalizadas y seguridad", y elegir destino requiere una información anticipada y "clara" de cómo relacionarse con el territorio, además de planificar aquello que se va a visitar.

Del Puerto ha aseverado asimismo que el turista quiere visitar un territorio sostenible, vivo, dinámico, diverso y con personalidad. "Y precisamente personalidad es lo que diferencia e identifica a la provincia de Badajoz", la cual "se puede mirar desde la perspectiva de disfrutar de un turismo sostenible, de una tierra con mucha vida y también capaz de innovar desde el mundo rural".

En este punto, ha resaltado que desde la Diputación de Badajoz impulsan un modelo turístico basado en el conocimiento, en los datos y en la cooperación entre los municipios. Un modelo turístico sostenible, ha detallado, que combina la innovación, la sostenibilidad y el equilibrio territorial, "porque ante todo tenemos que respetar el entorno así como a las futuras generaciones", al tiempo que permite que "la innovación refuerce la identidad y que la tecnología se convierta en una aliada a la hora de tomar decisiones".

