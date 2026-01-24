La provincia de Castellón exhibe su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana

Imagen de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez. - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Castellón ha exhibido su turismo de excelencia en tres ferias internacionales esta misma semana. El Patronato Provincial de Turismo refuerza su estrategia internacional y, junto a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), también está participando esta semana en la Feria Thermalies, en París, y en Holiday World Show Dublin, ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

"Tener presencia en los mercados más importantes para nuestro turismo y participar en foros especializados es fundamental para sumar visitantes, generar más riqueza en nuestro territorio y seguir posicionando la provincia de Castellón como destino turístico de excelencia", ha expresado la presidenta Marta Barrachina.

Así, además de la participación en Fitur, la Diputación de Castellón promociona esta semana la oferta provincial de turismo de salud en el salón internacional 'Les Thermalies' de París. Para ello, el Patronato Provincial de Turismo muestra los principales destinos de este producto en auge dentro del turismo internacional en un espacio en el que también participan como coexpositores el Hotel Termas Marinas El Palasiet (Benicàssim) y Hoteles Magic (Oropesa del Mar).

El vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha explicado la importancia de tener presencia en este evento internacional porque "a pesar de su coincidencia con Fitur, al concentrar buena parte del sector especializado en turismo de salud, redoblamos esfuerzos para estar presentes en una feria dirigida al mercado internacional de proximidad más importante para Castellón".

Además, el Patronato Provincial de Turismo participa este fin de semana, Holiday World Dublin en Irlanda, un evento especializado en el turismo de campings, "un sector en expansión y en el que trabajamos con el fin de incrementar el número de pernoctaciones en la provincia", ha añadido el vicepresidente provincial. En este caso, participan como coexpositores del Patronato la Asociación Provincial de Campings.

La participación en estas tres ferias internacionales durante el primer mes del año "demuestra la apuesta de la institución provincial por captar visitantes procedentes del territorio nacional e internacional con un ambicioso calendario de asistencias a ferias".

Una previsión de más de 20 ferias de diferente índole ya que, dentro de ese ambicioso calendario se encuentran eventos especializados en turismo de producto como puede ser el turismo de salud, el gastronómico, el deportivo, el activo o el senior, todo ello con perfil nacional y especialmente internacional con el objetivo puesto en promover la llegada de turistas extranjeros, han indicado.

"Una asistencia a ferias tanto a nivel nacional como internacional para seguir mostrando todas las bondades y oportunidades turísticas que ofrece la provincia, promocionando el territorio como paraíso ciclista, su gastronomía, sus festivales, y el turismo de sol y playa, buscando consolidar la provincia de Castellón como destino de calidad y diversificado", ha añadido la presidenta Marta Barrachina.