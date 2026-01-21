La Región de Murcia presenta en Fitur su estrategia de promoción turística 360º compuesta de más de 230 acciones

La consejera Carmen Conesa, con los creadores de contenido que difunden la imagen de la Región de Murcia - CARM

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha presentado este miércoles en Fitur la estrategia 360º Región de Murcia, un plan global de promoción turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) para el año 2026 que articula todas las acciones promocionales de marketing, comunicación e innovación que se desarrollarán a lo largo del próximo ejercicio, según ha explicado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa.

En total, esta estrategia incluirá 233 acciones de promoción para 2026, de las cuales 174 se desarrollarán en el ámbito nacional y 59 en mercados internacionales. Estas actuaciones incluyen la participación en ferias generalistas y especializadas, workshops profesionales, viajes de familiarización para operadores y prensa, eventos sectoriales, acciones dirigidas al público final y talleres y acciones de formación, entre otras actuaciones, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

La estrategia 360º contempla, además, 12 grandes hitos que estructurarán el calendario turístico de este año. Entre ellos destacan la nueva campaña de destino 'Felicidad de la buena'; la culminación de los proyectos financiados con Fondos Next Generation; una nueva línea de ayudas al sector turístico y la primera edición de los Premios Regionales de Turismo.

Asimismo, se impulsarán actuaciones clave como el refuerzo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM); la ampliación de la planta hotelera; la renovación del portal web y del posicionamiento digital; la III Convención Regional de Turismo; una nueva gira internacional de promoción gastronómica '1.001 Sabores Región de Murcia'; el proyecto Monastrell Región de Murcia; la quinta edición del Bono Turístico; y la tercera edición del Campus Gastronómico de Talento Joven.

Una de las novedades más destacadas de esta estrategia es que está alineada con la ampliación y diversificación de la oferta turística regional, abarcando productos como el turismo azul, cultural y religioso, naturaleza y ecoturismo, turismo activo, deportivo, cicloturismo, golf, salud y bienestar, gastronomía y enoturismo, así como el segmento MICE para congresos y eventos corporativos.

En cuanto a los mercados, la Región trabajará este año de forma prioritaria en 16 países, incluida España, con especial atención al Reino Unido, Francia, Países Nórdicos, Portugal y la zona del Benelux, y reforzará aquellos mercados con conectividad aérea y terrestre directa, como los citados Reino Unido, Bélgica y Francia, más Irlanda y Portugal.

Conesa ha afirmado que esta Estrategia 360º "refuerza una política turística coherente, planificada y alineada con el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que sitúa el turismo como un motor clave de desarrollo económico, social y territorial para la Región de Murcia y que es capaz de ofrecer experiencias personalizadas durante todo el año y adaptadas a las nuevas demandas del viajero".

Dentro de esta estrategia global, la consejera ha destacado el lanzamiento de 27 campañas de marketing y publicidad, principalmente durante el primer cuatrimestre del año, en colaboración con operadores turísticos, operadores online y plataformas digitales y compañías aéreas, con el objetivo de reforzar la temporada baja.

Respecto al programa de promoción gastronómica, dentro de un conjunto de actuaciones más amplio destacan 15 grandes acciones, entre las que se incluye la participación en las ferias y congresos más relevantes del panorama nacional, como Madrid Fusión, Tast a la Rambla de Barcelona, San Sebastián Gastronomika, Alicante Gastronómica y Gastrónoma Valencia; el desarrollo de la III edición del Campus Gastronómico Talento Joven, el apoyo a seis de los principales premios del sector y la realización de dos grandes presentaciones de los '1.001 Sabores', consolidando este producto como uno de los ejes diferenciales clave del destino.

CREADORES DE CONTENIDO

La Región de Murcia reforzará su presencia en redes sociales en Fitur 2026 de la mano de seis creadores de contenido regionales, embajadores de la tierra con más de 2,5 millones de seguidores en total, amplificando la visibilidad de la Región y haciéndola llegar a miles de viajeros potenciales.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, les ha acompañado durante las actividades de promoción del estand regional.

Bajo el título 'La Región de Murcia por nuestros creadores de contenido', esta presentación reunió en el escenario a Miriam Alegría, Alberto 'Todorutas', Carlos Moyano 'Carolomoyo', Pedro J.Fernández, María P.Espín y Anabel Hernández 'Miraqueplan', para mostrar el destino desde sus propias miradas. Durante este encuentro, que sirvió también como reconocimiento a la labor de estos comunicadores, se proyectó un video con algunos de sus momentos más virales en plataformas como Instagram y TikTok.

Gastronomía, naturaleza, cultura, planes urbanos, sol y playa o escapadas de interior fueron algunos de los temas abordados por estos creadores, que pusieron de manifiesto a la Región de Murcia como un destino multiproducto, diverso y disfrutable durante todo el año, idóneo para vivir 'Felicidad de la buena'.

La consejera ha destacado que esta acción "responde a una forma actual de comunicar el destino, en la que la autenticidad, la cercanía y la experiencia real cobran un protagonismo creciente. La Región de Murcia se construye desde las miradas de quienes la viven, la recorren, la graban y la comparten cada día en redes sociales".