La Región de Murcia tendrá en 2026 el mayor calendario náutico de su historia con 17 grandes competiciones

Presentación En Fitur El Calendario De 'Eventos Náuticos Región De Murcia 2026'

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia celebrará 17 grandes competiciones oficiales de vela en 2026, "un calendario sin precedentes que consolida a la Comunidad Autónoma como uno de los principales polos náuticos del sur de Europa", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa. De este modo, este año será "estratégico" para su posicionamiento deportivo, turístico y económico con la celebración de 17 grandes competiciones oficiales de vela, han indicado.

Esta programación, anunciada por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en el marco de Fitur 2026, impulsada por el Gobierno regional en colaboración con la Federación de Vela de la Región y los municipios costeros, comprende cuatro campeonatos de España y una copa de España, seis campeonatos de Europa, cuatro regatas internacionales y dos pruebas del circuito internacional de élite, con sedes principales en Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Los eventos reunirán a 2.325 regatistas, 338 entrenadores y más de 300 profesionales de organización, generando cerca de 30.000 pernoctaciones y un impacto económico directo estimado de más de 6,53 millones de euros, "cifras que refuerzan la apuesta del Ejecutivo regional por el turismo deportivo como motor de crecimiento, empleo y cohesión territorial", en palabras de la consejera.

EL CAR, EJE ESTRATÉGICO

El CAR Región de Murcia, ubicado en Los Narejos, se consolida así como infraestructura "clave" del calendario 2026 y como centro de referencia nacional e internacional para la preparación de regatistas y equipos técnicos.

En este sentido Conesa, que ha estado acompañada en el acto por el presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia, Arturo García Pallarés, así como por la bicampeona olímpica Teresa Zabel, ha explicado que "su ubicación privilegiada en el Mar Menor, las condiciones de navegación únicas durante todo el año y el modelo de gestión, orientado a la excelencia, convierten al CAR en un activo estratégico para atraer selecciones, equipos profesionales y concentraciones permanentes de alto nivel".

"Este centro no solo potencia el rendimiento deportivo, sino que actúa como motor de innovación, formación técnica y transferencia de conocimiento hacia el deporte base y los clubes de toda la Región", ha añadido la consejera.

TURISMO, EMPLEO, DESARROLLO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La consejera ha afirmado que la celebración de estas competiciones "permitirá mantener una elevada ocupación hotelera en temporada media y baja, favoreciendo la desestacionalización turística, el sostenimiento del empleo y el dinamismo de sectores clave como la restauración, el comercio, el transporte y los servicios náuticos".

El calendario tendrá también un impacto territorial equilibrado, beneficiando de forma directa a los municipios costeros y a su tejido empresarial durante prácticamente todo el año.

Con seis Campeonatos de Europa y seis eventos internacionales de máximo nivel, la Región de Murcia "se consolida como referente del Mediterráneo en la organización de grandes competiciones náuticas, atrayendo federaciones internacionales, equipos profesionales y centros de entrenamiento permanente", han asegurado.

Esto se traduce también en un legado estructural para el deporte regional, fortaleciendo el deporte base, la formación de técnicos y la proyección de jóvenes talentos murcianos en el ámbito nacional e internacional.

MAR MENOR

Todo el calendario 2026 se desarrolla bajo el marco de la estrategia 'Mar Menor, Sailing Sea', una iniciativa pionera alineada con los estándares de World Sailing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que convierte al Mar Menor en un laboratorio internacional de vela sostenible.

"El Gobierno regional refuerza así su compromiso con la protección del Mar Menor, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en cada evento y consolidando el CAR Región de Murcia como eje de excelencia deportiva y responsabilidad ambiental. El calendario 2026 no es únicamente un programa deportivo, es un proyecto de región que combina desarrollo económico, proyección internacional, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial, situando a la Región de Murcia en el mapa de los grandes destinos europeos de turismo deportivo", ha concluido la consejera.