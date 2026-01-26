La Rioja "brilla" con su modelo turístico de cercanía que destaca "el valor diferenciador" de nuestra región

El consejero de Turismo, Cultura, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la directora general de Turismo de la Rioja, Virginia Borges, durante su visita al estand de La Rioja en FITUR 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de La Rioja así como todas sus propuestas y experiencias presentadas han "brillado" en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en Madrid, tanto en sus días centrados en profesionales como en el fin de semana dedicado al público en general. "Ha sido una experiencia tremendamente satisfactoria en la que hemos hecho la labor de feria y de representación institucional en el mayor foro de turismo que existe en el mundo".

Así de contundente se ha mostrado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, quien junto a la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha hecho un balance de la participación de La Rioja en FITUR 2026. Pérez Pastor ha destacado, además, la importancia de dos iniciativas que tendrán gran valor en 2026; La exposición 'AutorIA' y la Plataforma Inteligente de Destino de La Rioja.

Aunque como ha indicado es "muy difícil" cuantificar cuántas personas han pasado por el stand de La Rioja, que simulaba un pueblo de nuestra ccaa, en datos generales han pasado por la feria 250.000 visitantes. Dentro del pabellón de España, "nuestro stand ha sido visitado por muchos, siempre ha estado lleno y siempre han sucedido cosas".

El espacio riojano estaba concebido como una recreación simbólica de un municipio riojano, todo en blanco, y diseñado como un lugar de encuentro y convivencia. Con más de 500 metros cuadrados, estaba concebido como un espacio abierto inspirado en los lugares de convivencia de los municipios riojanos. Este ha sido uno de los elementos mejor valorados por profesionales y visitantes.

"Nuestro stand -ha continuado el consejero- ha brillado por proponer algo distinto, por ofrecer un lugar donde el tiempo discurría de otra manera y en donde la gente quería estar".

EL MODELO DE TURISMO DE LA RIOJA, "UN ÉXITO"

Como ha subrayado el consejero, FITUR es un gran foco de proyección y La Rioja y el modelo turístico "que hemos presentado ha sido un éxito. Hemos comunicado y hemos presentado lo que es La Rioja con un programa lleno de atenciones, reuniones y actividades".

En los diferentes espacios del stand "se han atendido a empresas, nos hemos puesto en contacto entre Ayuntamientos con iniciativas, se han presentado productos, experiencias, dimensiones de turismo... todo ello a través de mesas redondas, conferencias, momentos con más folclore... se ha estado a la altura".

"Hemos presentado a La Rioja tal y como es dentro de sus cuatro ámbitos de trabajo; Cultural, rural y natural, enogastronómico y profesional de turismo de congresos e incentivos", ha añadido.

DOS FUERTES INICIATIVAS

La actividad ha sido muy variada pero Pérez Pastor se ha centrado en dos proyectos que serán importantes para nuestra ccaa en este año 2026. La presentación de la exposición AutorIA "invitando a todos a visitar San Millán de la Cogolla a partir de septiembre" y la segunda la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino que estará en marcha a partir de este verano y que permitirá concitar todos los datos de oferta y demanda de La Rioja y toma de decisiones para los turistas".

Por su parte, Virginia Borges ha asegurado que el stand "ha cumplido su propósito; Queríamos que la gente viniera, lo recorriera y lo sintiera. Hemos presumido de cercanía, de producto riojano, de contacto...".

Más de 70 medios han pasado por el stand de La Rioja de distintas ccaa y destacaban "el valor diferenciador" de nuestro lugar. Además, más de 100 empresas han tenido reuniones y durante el fin de semana, para el público en general, "hemos tenido un programa intenso de actividades para todos los públicos".

"Todos los que estábamos allí hemos defendido cada proyecto individual pero también el común de destino como es La Rioja", ha reflexionado.

Además Borges ha señalado que el stand riojano también estará presente en otras ferias durante este año 2026 aunque, seguramente, de forma más reducida. "Fitur es el punto de partida del trabajo promocional de 2026 pero seguiremos asistiendo a distintas ferias".

TRABAJO DE EQUIPO

Por otra parte, el consejero ha querido destacar expresamente el trabajo del equipo que ha hecho posible la presencia de La Rioja en FITUR 2026. "Detrás de este stand hay un trabajo muy importante de planificación, coordinación y ejecución que merece ser reconocido, porque ha permitido ofrecer una imagen coherente, cuidada y profesional del destino", ha afirmado, agradeciendo la implicación de todo el equipo técnico y humano que ha participado en el diseño, gestión y dinamización del espacio.

De manera especial, ha subrayado el papel desempeñado por los profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja, responsables de desplegar y poner en valor el discurso enogastronómico y del producto riojano entre todos aquellos que han visitado el stand.

"Han sido auténticos embajadores de La Rioja, transmitiendo con conocimiento, cercanía y excelencia el valor de nuestros productos y de nuestra cocina, que son uno de los grandes pilares de nuestra estrategia turística".

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES

Durante las jornadas dedicadas al público profesional, el espacio riojano ha acogido una intensa programación de conferencias, presentaciones y mesas redondas orientadas a reforzar el posicionamiento de La Rioja como destino turístico de referencia.

Entre los contenidos abordados han destacado encuentros centrados en la evolución del enoturismo hacia experiencias emocionales, el papel del arte y la cultura en la activación del territorio, el turismo rural vinculado a la Reserva de la Biosfera o el turismo de incentivos como herramienta de desarrollo sostenible, así como presentaciones institucionales y sectoriales que han favorecido el intercambio de conocimiento y la generación de alianzas.

Durante el fin de semana, el stand se ha abierto al público general con actividades pensadas para todos los públicos, con propuestas vinculadas a la gastronomía y el producto local, el patrimonio histórico, las tradiciones, el agroturismo, el deporte y los eventos culturales.

"La programación para visitantes ha permitido trasladar la idea de La Rioja como un destino que invita a detenerse, a recorrerse con calma y a vivirse, ofreciendo experiencias auténticas y cercanas", ha añadido la directora general.

PRODUCTO TURÍSTICO SÓLIDO, DIVERSO Y DE CALIDAD

En la parte final del balance, el consejero ha contextualizado la participación en FITUR dentro de la evolución del turismo en la Comunidad. "Los datos confirman que La Rioja ha construido, entre todos, un producto turístico sólido, diverso y de calidad, con la enogastronomía como pilar fundamental, acompañado del turismo cultural, de naturaleza y rural, el deportivo y el turismo profesional", ha señalado Pérez Pastor.

"Los niveles actuales del turismo que tenemos y la calidad que queremos ofrecer nos animan a seguir gestionando el destino con inteligencia, planificación y colaboración con el sector, para que el turismo siga siendo una palanca de desarrollo económico, cohesión territorial y fijación de población", ha concluido el consejero.