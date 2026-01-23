Una treintena de municipios de Murcia muestran en Fitur la diversidad de su oferta turística y experiencial

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, con huertanos y sardineros que presentaron en Fitur la celebración de su 175 aniversario. - CARM

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de municipios de la Región de Murcia han mostrado este viernes en Fitur la diversidad de su oferta turística y experiencial en la última jornada para profesionales, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Las entidades locales han presentado en el estand regional sus principales propuestas turísticas en formato de píldoras de 15 minutos, conducidas por dos presentadores y con un planteamiento televisivo pensado para captar la atención y mostrar de forma directa y atractiva la diversidad de experiencias que ofrece la Región.

Las presentaciones han puesto de relieve propuestas vinculadas al turismo cultural, patrimonial, gastronómico, natural, rural, náutico, deportivo y festivo, así como a grandes eventos, celebraciones singulares y productos con capacidad para atraer visitantes durante todo el año.

La programación ha arrancado con la promoción gastronómica continuada de la marca '1.001 Sabores Región de Murcia' y ha continuado con intervenciones de municipios y comarcas como Sierra Espuña, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Murcia, Lorca, Abanilla, Cehegín, Mula, Fortuna, Abarán, Cieza, Archena, Moratalla, Águilas, La Unión, Los Alcázares, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Bullas, Calasparra, Santomera, Torre Pacheco, Yecla, Alcantarilla, Ceutí, Lorquí, Puerto Lumbreras, Molina de Segura y Totana.

Los municipios han presentado desde aniversarios culturales y festivales hasta productos de turismo interior, naturaleza, bienestar, enoturismo, carnaval, flamenco o patrimonio histórico.

FIN DE SEMANA ABIERTO AL PÚBLICO GENERAL

Durante el fin de semana, la Feria Internacional de Turismo de Madrid abrirá sus puertas al público general y el estand de la Región de Murcia centrará su programación en la promoción de fiestas, tradiciones y artesanía regional, con demostraciones en directo, folklore, juegos, carnaval y espectáculos procedentes de distintos municipios.

Una de las principales novedades será la reconversión del espacio profesional del estand en un 'Espacio Monastrell', donde se ofrecerá la experiencia 'Uva a Uva', una inmersión sensorial en los vinos de la Región de Murcia a través de 15 talleres impartidos por las asociaciones de las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla.

Asimismo, se habilitará el espacio de artesanía 'Mano a Mano', en el que diez artesanos, ocho de ellos galardonados en los Premios de Artesanía de la Región de Murcia 2025, realizarán demostraciones en vivo de distintos oficios tradicionales.

En este mismo espacio, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual y vistas 360º de la Cueva del Puerto, ubicada en Calasparra.