Valencia, galardonada por su estrategia de turismo sostenible y familiar

VALENCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valencia ha recibido este miércoles, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), los galardones concedidos por la Fundación Intermundial (Fitur y Organización Mundial de Turismo) y por la Federación Española de Familias Numerosas por sus estrategias en turismo sostenible y familiar.

El consistorio promociona desde este miércoles en Fitur la ciudad con la Capitalidad Verde como protagonista, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado. La alcaldesa ha recordado que Valencia es la única ciudad del Mediterráneo que ha conseguido este reconocimiento: "La sostenibilidad forma parte de la identidad de Valencia, de nuestro ADN, y de una estrategia de ciudad. Con esta carta de presentación venimos a FITUR con un objetivo claro: posicionar Valencia como el gran destino sostenible del Mediterráneo"."

"Una estrategia global, extensible a todos los mercados, no sólo el europeo, también el norteamericano, desde donde ya nos ven como una de las mejores ciudades del mundo para visitar este año por su combinación de vida cultural, cuna gastronómica, zonas verdes y parajes naturales", ha añadido.

En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha cuatro rutas verdes para promocionar el Jardín del Turia, Mar Mediterráneo, Albufera y una ruta 'La Esencial' que integra los puntos más significativos de la ciudad para aportar una visión panorámica.

PREMIO DE TURISMO SOSTENIBLE

La alcaldesa de Valencia ha recogido en Fitur el Premio de Turismo Responsable y Sostenible que otorga la Fundación Intermundial en colaboración con Fitur y la Organización Mundial de Turismo, por su "compromiso con el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, la economía y la sociedad local".

De esta manera Valencia entra en el club reducido de ciudades premiadas por su turismo sostenible ya que este reconocimiento sólo lo ha recibido, hasta el momento, Madrid, Málaga y Gijón.

SELLO DE TURISMO FAMILIAR

Asimismo, el Ayuntamiento ha recibido el sello de 'Turismo Familiar' que otorga la Federación Española de Familias Numerosas y que reconoce Valencia como un destino ideal para las familias.

La Federación Española de Familias Numerosas reconoce Valencia como una ciudad mediterránea, acogedora, amable, un destino que cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural. Dispone de un clima perfecto, distancias cortas --para los niños-- y una estrategia orientada a familias, con rutas turísticas propuestas de ocio y actividades familiares para realizar durante cualquier época del año.

"UN BUEN MOMENTO TURÍSTICO PARA VALENCIA"

Durante su presencia en Fitur, la alcaldesa ha destacado el buen momento turístico que vive Valencia: "Hosbec ha confirmado que la ciudad registró el año pasado el mejor dato de ocupación media de la Comunitat. (81,3%), superando la media nacional y mejorando incluso los datos de Benidorm".

Además, ha recordado que prestigiosos medios internacionales como The New York Times recomiendan visitar Valencia este año. Nuestra ciudad, que en este 2024 ostenta la Capitalidad Verde Europea, ha sido incluida en la lista '52 Places to Go', que el periódico The New York Times recomienda visitar cada año. El prestigioso diario americano ha señalado a Valencia, único destino español en la lista, debido a su gran potencial como lugar turístico sostenible e innovador.