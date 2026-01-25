Las Valladolid de España y México esperan ratificar su hermanamiento este 2026

Blanca Jiménez, Jesús Julio Carnero, Darío Flota Ocampo y Raúl Paz en la reunión en el marco de FITUR para el hermanamiento de Valladolid y la ciudad homónima en Yucatán. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mantenido en el marco de Fitur un encuentro institucional con representantes de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán con el objetivo de dar seguimiento a la propuesta de hermanamiento entre la ciudad de Valladolid y el municipio de Valladolid, en el Estado de Yucatán (México), que esperan que se ratifique este 2026.

En la reunión ha participado también la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el secretario de Fomento Turístico del Gobierno de Yucatán, Darío Flota Ocampo, y el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable, Raúl Paz, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el encuentro, ambas delegaciones han coincidido en la importancia de avanzar en un acuerdo que permita formalizar a lo largo de 2026 el hermanamiento entre las dos ciudades, que comparten profundos vínculos históricos, culturales y simbólicos desde el siglo XVI.

Entre estos lazos destaca la fundación de la ciudad mexicana en 1542, que adoptó el nombre de Valladolid en homenaje a la ciudad española.

Carnero ha señalado la importancia de este encuentro en Fitur porque permite avanzar en un "proyecto ilusionante" que refuerza los lazos históricos, culturales y humanos que unen a Valladolid con su ciudad homónima en Yucatán, y que abre nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como el turismo, la cultura y el desarrollo económico".

Asimismo, se ha puesto en valor la herencia común vinculada a la Orden Franciscana, presente históricamente en ambas localidades, así como la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica que define a las dos ciudades y que constituye un relevante atractivo turístico.

El futuro protocolo de hermanamiento tiene como finalidad reforzar el entendimiento mutuo, promover el intercambio de experiencias y fomentar el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos como el turismo, la cultura, la gastronomía, el comercio, la educación, el desarrollo urbano y el deporte.

Este encuentro en Fitur supone un nuevo paso en la consolidación de una relación institucional que aspira a convertirse en una alianza "estable y duradera" entre Valladolid y su ciudad homónima en Yucatán, conocida por su legado español y su importancia económica, debido a que es el tercer municipio más relevante en Yucatán después de Mérida y Tizimín, impulsado por el comercio, el turismo y la agricultura.