"Vigo inventó la Navidad del siglo XXI": la ciudad se presenta en Fitur como "única" los 365 días del año

Abel Caballero durante la presentación de Vigo en Fitur. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO / MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vigo ha presentado este jueves su proyecto turístico en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid, donde se ha reivindicado como una urbe "única" los 365 días del año que "inventó la Navidad del siglo XXI".

Fue el propio alcalde, Abel Caballero, el protagonista del acto celebrado esta tarde en el stand de Turespaña, donde ha reivindicado que "Vigo todo lo tiene", empezando por su Navidad, sus playas, su gastronomía o sus fiestas y conciertos gratuitos.

Bajo el lema 'Vigo, una Navidad de 365 días', la urbe olívica se ha mostrado en la feria como una ciudad "amigable" y "acogedora", que se plasma cuando se encienden sus luces de Navidad cada noviembre, pero también el resto del año.

"Vigo inventó la Navidad del siglo XXI", ha asegurado Caballero, indicando que muchas ciudades han seguido el ejemplo de la urbe gallega, que ha creado un "fenómeno turístico mundial" entorno a sus luces navideñas.

El regidor ha puesto en valor los miles y miles de turistas que llegan cada año gracias al tirón de la Navidad. Para él, lo más importante es que las personas que vienen a Vigo se convierten en "amigos" de la ciudad y muchos de ellos quieren volver o incluso quedarse a vivir, ha dicho.

"Prepararos para la Navidad del año que viene porque vais a ver lo que nunca en vuestra vida visteis", ha apostillado el alcalde durante su intervención en el acto, que fue presentado por la periodista Paula Montes y contó con la participación del también periodista Luis García.

Entre otros, al evento han acudido el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como los alcaldes de Redondela o Nigrán, Digna Rivas y Juan González, respectivamente.

NAVIDAD, PLAYAS, FIESTAS Y CONCIERTOS

La presentación de Vigo en Fitur comenzó con unas bonitas palabras de Montes, que subrayó que en Vigo la Navidad "no se apaga", porque su esencia se mantiene todo el año, con fiestas como la Reconquista, Carnaval, Semana Santa o el Festival O Marisquiño y los conciertos de Castrelos en verano. "Río de Janeiro está muy preocupado porque vamos a por ellos", bromeó Caballero.

A partir de ahí, la presentadora dio paso a un vídeo en el que la ciudad se reivindicaba como buena anfitriona y una urbe en la que el espíritu navideño está presente los 365 días del año.

La gastronomía, las playas, los atardeceres, las fiestas o los conciertos gratuitos de Castrelos han sido también el foco en el acto de Vigo en Fitur, junto con el buen clima de las Rías Baixas.

Al respecto, Luis García quiso hablar del "tiempazo" de Vigo y de la Navidad "más grande y bonita del mundo", con proyección internacional. Él ha indicado que, pese a vivir fuera, desde hace años las personas conocen su ciudad natal gracias a sus luces y por su mediático alcalde.