Las visitas a la casa natal de Isaac Peral y al Anfiteatro Romano, novedades de 'Cartagena, Puerto de Culturas'

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha presentado en Fitur 'Cartagena, Historia de Éxito', los 25 años de Cartagena, Puerto de Culturas,' que ha atraído a más de diez millones de personas y que ha transformado la ciudad y se ha convertido en un caso de estudio", ha dicho Arroyo, que ha añadido que "nos han invitado a Roma, al principal congreso mundial de patrimonio, para explicar cómo lo hemos hecho, lo que demuestra que nuestro trabajo, basado en el rigor y la calidad, traspasa fronteras".

"Queremos seguir sorprendiendo", ha anunciado la alcaldesa. "Este año abrimos la casa natal de Isaac Peral, haremos visitable de forma permanente la excavación del Anfiteatro Romano y recuperaremos la batería de San Leandro como mirador espectacular. Con esto, llegaremos a 19 centros abiertos. Es un patrimonio activo y accesible que pocas ciudades de nuestro tamaño pueden ofrecer", ha recalcado, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Arroyo ha explicado que la casa natal de Isaac Peral se convertirá en un museo en el primer trimestre, ahondando en la historia del submarino y reforzando a Cartagena como Ciudad del Submarino. La apertura del Anfiteatro Romano, ofrecerá una experiencia única al permitir presenciar in situ las excavaciones de este monumento, que convive con la antigua plaza de toros del siglo XIX.

Por su parte, la batería de San Leandro se suma como mirador patrimonial, dentro del objetivo de recuperar el legado defensivo de la ciudad, un ámbito en el que Cartagena es líder y que le ha valido una invitación a un proyecto internacional de ciudades fortificadas del Mediterráneo.

Este modelo ha convertido a Cartagena en un "referente de gestión turística del patrimonio" y se trata de un "éxito de público y de crítica", con una red de museos y centros de interpretación que destacan por su calidad y diversidad, ha apuntado.

"Ninguna ciudad de nuestro tamaño ofrece tanto en tan poco espacio", ha destacado la alcaldesa, que ha explicado que en la ciudad portuaria se pueden visitar desde los únicos restos cartagineses del continente europeo en la Muralla Púnica, el Teatro Romano, el monumento más visitado de la Región de Murcia, refugios de la Guerra Civil, un castillo medieval, hasta la arquitectura modernista.

El objetivo ahora es que el turismo deje un mayor impacto económico. "El desafío ahora es tener más camas y hoteles de calidad", porque Cartagena dispone de un patrimonio de primer nivel y una agenda cultural potente "pero necesitamos que los visitantes se queden más días", ha dicho Arroyo.

En este sentido, ha afirmado que para atraer la inversión privada, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa incentivos como el 35% extra de edificabilidad para nuevos hoteles y una bonificación del 95% en impuestos para proyectos en el casco histórico. Además, ha indicado que se está impulsando un modelo pionero de colaboración para reutilizar el patrimonio defensivo, como el Fuerte de Fajardo, que se transformará en un hotel. "Conservamos un monumento, lo abrimos al público y ganamos alojamiento singular", ha explicado.

Para un crecimiento sostenido, la alcaldesa ha subrayado que "hay otras infraestructuras imprescindibles que dependen de otros". En este sentido, ha exigido avances urgentes en la conexión ferroviaria directa y electrificada con Madrid, cuya apertura, prometida para 2024, sigue sin fecha, y cuya electrificación se pospone hasta 2040 según los últimos planes. "Eso es injusto e inasumible. Queremos que la conexión de la alta velocidad ferroviaria no tenga más retrasos ni más excusas técnicas", ha recalcado.

FESTIVALES, FIESTAS Y PLAYA

La alcaldesa se ha referido al "combinado perfecto" que sostiene el turismo todo el año; esto es festivales de proyección internacional como La Mar de Músicas o Rock Imperium, fiestas como Carthagineses y Romanos, y una riqueza natural "a solo unos minutos de los principales monumentos".

"Mucha gente no sabe que en el término municipal de Cartagena hay 70 kilómetros de playas", ha destacado. "Tenemos arenales urbanos, calas vírgenes en Calblanque, sierras litorales como Cabo Tiñoso y uno de los mejores fondos marinos de Europa en Cabo de Palos. Es el complemento ideal a un viaje cultural", ha concluido.