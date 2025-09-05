El arte de viajar con poco presupuesto: escapadas de última hora por menos de 100 euros

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Quién dijo que la vuelta a la rutina tenía que ser aburrida? Dicen que septiembre es el nuevo julio, y por una buena razón: menos aglomeraciones, precios que no asustan y un clima perfecto para explorar.

Dejando atrás el frenesí de la temporada alta, la plataforma de viajes Kiwi.com invita a redefinir el calendario con una selección de escapadas de última hora por menos de 100 euros. Porque, seamos honestos, la oficina puede esperar.

ESCAPADAS DE ENSUEÑO DESDE MADRID

Desde la capital de España, tienes a tu alcance algunos de los destinos más cautivadores de Europa. Praga y Budapest, con sus historias imperiales y calles llenas de encanto, son opciones fantásticas saliendo desde madrid.

Unidos por un pasado imperial, castillos que transportan a otras épocas y centros históricos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Budapest y Praga son siempre un acierto seguro para aquellos que buscan aunar cultura, historia y encanto en sus viajes.

En 'la ciudad de las 100 torres', septiembre es el momento perfecto para perderse por sus calles adoquinadas y dejarse sorprender por la belleza de su Staré Mesto, las curvas de la Casa Danzante de Gehry o el imponente monasterio de Strahov.

A orillas del Danubio, la capital húngara, por su parte, sigue ofreciendo una variada oferta de planes para todos los gustos: desde un baño termal al aire libre en Széchenyi o Gellért, hacer un picnic en la isla Margarita o descubrir la escena nocturna en alguno de los bares en ruinas del distrito VII.

Definitivamente, los atardeceres desde el Bastión de los Pescadores no tienen nada que envidiar a la ficticia playa de Cousins. En Kiwi.com, se pueden encontrar tarifas desde 85 euros para volar a Praga y desde 89 euros para Budapest.

Otra opción otoñal más exótica puedes ser Marrakech. Conocida como la 'Ciudad Roja', nombre que recibe debido a la tonalidad terracota de sus edificios, este es un destino cautivador que combina tradición y modernidad en un mismo lugar.

Desde perderse en el laberíntico Zoco en busca de las mejores ofertas, degustar la vibrante gastronomía árabe en la Plaza Jamaa el Fna, hasta relajarse en un auténtico hammam o sumergirse en el oasis del jardín Majorelle: la ciudad ofrece mil y un planes imprescindibles para quienes la visitan por primera vez. Se puede volar a Marrakech desde 64 euros.

SALIDAS DESDE BARCELONA.

Desde la Ciudad Condal, los viajeros también pueden embarcarse en experiencias únicas en Dublin, Viena o Edimburgo.

Entre calles adoquinadas, puertas georgianas de múltiples colores y música en directo, cada rincón de Dublín invita a descubrir tradiciones y experiencias que capturan la esencia irlandesa. Por ejemplo, saborear su producto estrella: la cerveza Guinness. Y no hay lugar mejor para hacerlo que en Temple Bar, el centro neurálgico de los pubs.

Los amantes de la naturaleza tienen una visita obligatoria en Phoenix Park, el corazón verde de la ciudad, donde habitan ciervos en libertad. Tampoco puede faltar sumergirse en la biblioteca del Trinity College, que alberga más de 200.000 ejemplares. En Kiwi.com, se pueden encontrar tarifas desde 84 euros para volar a la ciudad verde.

Cuando uno piensa en palacios, los de Hofburg, Belvedere y Schönbrunn, en Viena, son los que probablemente primero vengan a la mente. Además de imaginar cómo debió de ser la vida de Sissí aquí, los viajeros podrán sentir el pulso musical de la ciudad en un concierto en el emblemático Musikverein o en la Ópera Estatal de Viena.

Y ahora que es época de vendimia, no hay mejor plan que acercarse a alguna heuriger, tabernas donde el vino de cosecha propia es la especialidad de la casa. En Kiwi.com, se pueden encontrar tarifas desde 64 euros para volar a Viena.

Los amantes de la estética 'dark academia' desearán viajar a Edimburgo en las próximas semanas. Si bien su icónico festival Fringe ya ha terminado, la ciudad sigue desplegando todo su encanto, incluso bajo la lluvia.

Pasear por la Royal Mile o Victoria Street, subir hasta Arthur's Seat para obtener una de las mejores vistas de la ciudad o hacer una cata de whisky en Devil's Advocate -donde ofrecen más de 300 variedades- está llamada a ser una experiencia memorable. Y, para quienes quieran explorar los alrededores, una excursión a Stirling o Saint Andrews siempre merece la pena. Las tarifas para volar a Edimburgo parten de los 80 euros.