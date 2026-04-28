Colisión': El eco de la vulnerabilidad en el corazón de Madrid

El Hotel Thompson Madrid acoge la exposición fotográfica de Álvaro Gracia - HOTEL THOMPSON

MADRID (EUROPA PRESS)

El Hotel Thompson Madrid acoge hasta el próximo 4 de mayo la exposición fotográfica 'Colisión', el último proyecto del creativo y fotógrafo Álvaro Gracia.

La muestra, instalada en el lobby del establecimiento, se presenta como una propuesta visual que explora la fragilidad de los vínculos afectivos y la narrativa emocional derivada de las relaciones humanas, integrándose en la estrategia del hotel de dinamizar espacios de encuentro entre el arte contemporáneo y la capital.

El proyecto expositivo articula su discurso en torno al concepto del choque entre cuerpos, indagando en las dualidades de la atracción y el rechazo o la presencia y la ausencia.

En esta narrativa, el autor emplea las flores como metáfora central para representar los estados emocionales, utilizando su estética efímera y su proceso de deterioro como reflejo de la naturaleza cambiante de los vínculos sentimentales.

Según la memoria del proyecto, la obra plantea el amor como una fuerza ambivalente capaz de generar procesos de transformación y renacimiento tras el conflicto.

La muestra ha contado con el acompañamiento curatorial de Jhonson Camilo, quien ha colaborado en la selección de piezas, la materialidad y el diseño expositivo de la colección.

Álvaro Gracia, cuya trayectoria profesional se desarrolla entre Madrid y París con colaboraciones en cabeceras de prestigio como Vogue y Harper's Bazaar, construye en este trabajo un imaginario influenciado por su propia biografía.

El artista señala que su obra actual reivindica la sensibilidad y la vulnerabilidad, cualidades cuestionadas durante su infancia, como el núcleo de su lenguaje visual y su concepción de la belleza.

Con esta apertura gratuita al público, Thompson Madrid reafirma su posicionamiento como espacio de difusión cultural en el centro de la ciudad.

La exposición permite al espectador acceder a una obra que transita entre lo estético y lo conceptual, abordando temas recurrentes en la trayectoria de Gracia como la nostalgia y la melancolía a través de una atmósfera onírica y simbólica.