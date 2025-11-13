Estimar Valencia ahorra 1,4 millones de litros de agua anuales al reducir un 22% el consumo por huésped - ESTIMAR HOTELS

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estimar Valencia ha culminado el primer año de su estrategia de eficiencia hídrica con resultados significativos: el hotel ha logrado una reducción del 22% en el consumo de agua por persona y noche tras equipar el 100% de sus habitaciones con contadores digitales.

El consumo medio ha pasado de 160 a 125 litros por huésped, consolidando un ahorro que se proyecta superior a los 1,4 millones de litros de agua anualmente. La iniciativa, que combina tecnología y sensibilización al cliente, establece un nuevo estándar de gestión de recursos en la hotelería urbana española.

La medida, implementada en los 65 baños del hotel, se basa en la monitorización en tiempo real del consumo por estancia. Esta tecnología no solo permite generar alertas ante consumos anómalos o posibles fugas, sino que también proporciona datos precisos para la gestión interna del establecimiento.

El éxito del proyecto reside en la capacidad de integrar estos datos con una activa campaña de conciencia dirigida a los huéspedes.

Nora García, directora de Estimar Valencia, destacó la doble contribución de la medida: "Esta iniciativa nos permite reducir de forma medible nuestro impacto hídrico a la vez que sensibilizamos a nuestros huéspedes". García subrayó que la meta es mantener un ahorro sostenido del 20%, equivalente a más de 1,4 millones de litros anuales. La directora posicionó la iniciativa como un "paso clave en nuestra hoja de ruta para convertirnos en un referente de sostenibilidad".

VISUALIZACIÓN PRÁCTICA DEL CONSUMO.

La respuesta de los clientes ha sido notablemente positiva, según encuestas internas. Un 87% de los huéspedes valora favorablemente la medida y un 42% ha modificado sus hábitos, como acortar las duchas o cerrar el grifo durante el cepillado dental.

La visualización práctica del consumo en tiempo real actúa como un eficaz recordatorio, permitiendo a los huéspedes percibir que son parte activa de la misión medioambiental del hotel sin sacrificar comodidad. El hotel ha reforzado esta participación con cartelería, códigos QR y explicaciones durante el check-in.

La instalación de estos sistemas forma parte del 'Pacto del Agua' de Estimar Hotels, un compromiso que se integra con otras iniciativas de responsabilidad corporativa. Estas incluyen la colaboración con Gravity Wave para la limpieza marina, con la que han retirado 16 toneladas de plásticos, y el apoyo a proyectos de acceso a agua potable a través de la compra de botellas AUARA, además de la actual provisión de agua de cortesía en envases de cartón renovables.

Estimar Hotels, The Master Blend Hotel Group es una cadena hotelera con origen en Calpe en 2007. Actualmente cuenta con dos hoteles en la localidad de Calpe: Soymar Gran Hotel, Estimar Calpe Suitopia y un bloque de Apartamentos, Estimar Calpe Apartments.

El grupo se encuentra en plena expansión, con la inauguración de Estimar Valencia, en el centro de la ciudad de Valencia y ESTIMAR Marina Farnals en 2024, en primera línea de playa y a tan solo 20 minutos de la capital del Turia. En 2027 la compañía presentará su primer proyecto en la provincia de Castellón, Estimar Benicasim con más de 100 habitaciones.