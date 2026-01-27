Hoteles singulares para descubrir las Islas Canarias con estilo

Seaside Palm Beach - SEASIDE COLLECTION

Las Islas Canarias, con su clima eterno de primavera, playas infinitas y paisajes volcánicos, son un paraíso todo el año. En este archipiélago, la Seaside Collection destaca por su selección de hoteles de alta calidad en Gran Canaria y Lanzarote.

Esta cadena familiar, con más de 50 años de experiencia en hospitalidad de lujo, une tradición, diseño y servicio personalizado. Sus establecimientos en las Canarias ofrecen opciones para todos los viajeros: desde retiros exclusivos hasta aventuras familiares, siempre con un estándar impecable de confort y atención al detalle.

Con esta diversidad de propuestas, Seaside Collection invita a vivir las Canarias de forma auténtica y elevada. Ya sea buscando lujo exclusivo, sabores inolvidables, diversión familiar o conexión con el arte insular, sus hoteles garantizan una experiencia memorable.

En el sur de Gran Canaria, junto a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas, se encuentra el Seaside Grand Hotel Residencia, un hotel de Gran Lujo y miembro de The Leading Hotels of the World. Este oasis de tranquilidad evoca una residencia colonial española, rodeado de palmeras centenarias y jardines exuberantes.

Sus villas y suites espaciosas, piscina de agua salada, spa de primer nivel y tratamientos wellness lo convierten en el refugio perfecto para quienes buscan privacidad y relax total. El servicio personalizado y la gastronomía refinada reciben elogios constantes en reseñas de viajeros, que destacan su atmósfera serena y atención exquisita.

DISEÑO RETRO Y ALTA GASTRONOMÍA EN EL SEASIDE PALM BEACH

A pocos pasos de las icónicas Dunas de Maspalomas, el Seaside Palm Beach es un icono del diseño retro de los años 70, miembro de Design Hotels. Su estética Miami-style, con colores vibrantes y jardines tropicales, se combina con una ubicación privilegiada junto al mar y la reserva natural.

Lo que realmente distingue a este hotel 5 estrellas es su propuesta culinaria: varios restaurantes ofrecen cocina internacional, platos de autor y repostería artesanal de alto nivel. Piscinas lagoon-style, spa y un ambiente relajado pero sofisticado lo hacen ideal para parejas o viajeros gourmets que quieren combinar playa y deleite gastronómico.

Para familias y viajeros activos, el Seaside Sandy Beach en Playa del Inglés es la opción perfecta. Este hotel 4 estrellas superior está a solo minutos de la playa y las dunas, con un diseño arabesco y jardines subtropicales que rodean una gran piscina con jets de masaje.

Ofrece piscina infantil, programas de animación, instalaciones deportivas, tenis, alquiler de bicicletas y un equipo atento que hace sentir a los huéspedes como en casa. Las habitaciones amplias y funcionales, junto con su ubicación cerca de tiendas y vida nocturna, equilibran relax y aventura para todas las edades.

INSPIRACIÓN ARTÍSTICA EN EL SEASIDE LOS JAMEOS

En Lanzarote, la isla del arte y los volcanes, el Seaside Los Jameos (actualmente en renovación para reabrir como 5 estrellas en 2025/2026) rinde homenaje a César Manrique. Su arquitectura se integra perfectamente con el paisaje volcánico, con amplios espacios abiertos, piscinas rodeadas de palmeras y vistas al mar en Puerto del Carmen.

La oferta incluye gastronomía saludable, actividades deportivas como tenis, zonas de ocio y servicios adaptados tanto a familias como a parejas. Es el punto de partida ideal para explorar los paisajes lunares de Timanfaya o las obras de Manrique, combinando cultura, naturaleza y confort.