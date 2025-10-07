Premios Condé Nast Johansens 2026: ¿Qué hoteles españoles compiten por la excelencia?

Archivo - Tivoli La Caleta Tenerife Resort: lujo atlántico entre jardines y sabores del mundo - TIVOLI LA CALETA TENERIFE RESORT - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

España competirá con doce hoteles en los Premios a la Excelencia Condé Nast Johansens 2026, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 3 de noviembre en Londres, coincidiendo con la presentación oficial de la nueva guía Condé Nast Johansens 2026 Luxury Hotels Guide.

Los galardones, considerados entre los más prestigiosos del sector hotelero de lujo a nivel internacional, reconocen cada año la excelencia y la calidad de los establecimientos recomendados por la publicación.

Los ganadores serán elegidos mediante una combinación de votaciones online, reseñas de clientes y valoraciones de los Local Experts de Condé Nast Johansens, que visitan y auditan los establecimientos a lo largo del año.

España tendrá una presencia destacada en las categorías de Europa y del Mediterráneo, con nominaciones en Mejor hotel recientemente reformado (2), Mejor experiencia calidad-precio, Mejor restaurante, Mejor bar, Mejor hotel junto al agua, Mejor hotel urbano, Mejor spa de hotel, Mejor hotel para familias, Mejor hotel para bodas, fiestas y celebraciones y Mejor hotel para reuniones y eventos. Además, durante la gala se dará a conocer el Premio de los lectores.

Los hoteles españoles nominados se reparten por todo el territorio, con una notable representación en los archipiélagos -1 en Gran Canaria, 3 en Mallorca y 4 en Tenerife- y cuatro en la Península -Barcelona, Gerona, Granada y Madrid-.