Sevilla en verano: lujo, calma y experiencias exclusivas

Cuando el calor del verano aprieta, Sevilla se revela como un destino para quienes saben disfrutarla con calma y estilo. Lejos de las rutas turísticas masivas, Mercer Hoteles propone una experiencia que combina lujo, autenticidad y tranquilidad.

Piscinas privadas en azoteas históricas, terrazas con vistas privilegiadas de la Giralda y la Catedral, gastronomía de autor y espacios de bienestar se convierten en refugios para quienes buscan descubrir la ciudad sin sufrir el calor.

Para empezar la jornada, nada mejor que alojarse en un oasis urbano. Mercer Sevilla 5GL, situado en un palacete del siglo XIX restaurado por Cruz y Ortiz Arquitectos, ofrece solo 11 habitaciones y una piscina en la azotea exclusiva para huéspedes.

Por su parte, el recién inaugurado Mercer Plaza Sevilla 5GL y el EME Catedral Mercer combinan diseño contemporáneo y patrimonio histórico, con rooftops donde se puede tomar un cóctel mientras se contempla la ciudad al atardecer. Cada hotel ofrece un refugio íntimo, donde el lujo se percibe en los detalles: desde la atención personalizada hasta el arte exclusivo de Agustí Puig que decora cada estancia.

La experiencia se completa con la propuesta gastronómica y enológica de la ciudad. Terraza 1912, ubicada en Mercer Plaza Sevilla, permite disfrutar de un picoteo gourmet y cócteles frente a la Giralda, mientras que Maestro, en el corazón del Barrio de Santa Cruz, se ha convertido en un templo del vino con cerca de 200 referencias cuidadosamente seleccionadas y tapas de autor que combinan creatividad y productos locales. Cada sorbo y cada bocado cuentan una historia, haciendo de la comida un recorrido sensorial por Sevilla.

Después de pasear, comer y disfrutar de la ciudad, el cuerpo pide un respiro. M SPA, el centro wellness del EME Catedral Mercer, propone un circuito termal que combina lujo, tranquilidad y renovación. Con zona de aguas, sauna, duchas sensoriales y una cuidada carta de masajes y tratamientos faciales, este spa urbano es el plan perfecto para cerrar el día con mimo.

Desde 2005, Mercer Hoteles ha redefinido la hospitalidad de lujo en España. Sus establecimientos combinan edificios históricos restaurados, diseño sofisticado y arte exclusivo, con un servicio personalizado y un número limitado de habitaciones, entre 11 y 53, para garantizar privacidad y confort.

El portafolio de Mercer Hoteles incluye joyas como el Mercer House Bòria BCN (2005), Mercer Vilafranca (2009), Mercer Barcelona 5* GL (2012) y Mercer Sevilla 5* GL (2016), además de EME Catedral Mercer 5* (2018) y Mercer Plaza Sevilla 5* GL (2024) junto con el nuevo Mercer Residences Sevilla (2024). La expansión continúa con Mercer Residences Barcelona y Mercer Hotel Madrid 5* GL en 2025, así como Mercer Córdoba y Mercer Alella en 2026.

Reconocida con premios como la Llave Michelin España, Mercer Hoteles se ha consolidado como referente de la hospitalidad de lujo, ofreciendo experiencias que fusionan historia, modernidad y estilo en el corazón de las ciudades.