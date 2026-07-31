Estos son los 10 free tours más reservados por los españoles para este verano

Oporto - CIVITATIS

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades europeas de Roma, Florencia y Oporto encabezan la clasificación de las visitas guiadas bajo la modalidad de 'free tour' más demandadas por los viajeros españoles para la temporada estival, según los datos de reservas difundidos por la plataforma Civitatis.

El ranking completo de las diez experiencias preferidas por el mercado español se completa íntegramente con destinos del continente europeo, sumando a las tres primeras plazas las ciudades de Budapest, Lisboa, París, Praga, Edimburgo, Londres y Cracovia.

La compañía atribuye este resultado a la predilección de los turistas por escapadas urbanas de gran riqueza histórica que puedan recorrerse cómodamente a pie.

En esta modalidad de visita guiada, los usuarios reservan plaza de forma previa y gratuita a través de la plataforma y, una vez finalizado el recorrido, determinan la aportación económica correspondiente al guía local en función de su grado de satisfacción.

APORTACIONES DE ENTRE 10 Y 20 EUROS POR PERSONA

En cuanto al importe que habitualmente abonan los viajeros en este tipo de actividades por Europa, la firma indica que las cifras suelen situarse mayoritariamente en la horquilla de entre 10 y 20 euros por persona, dependiendo de la duración, el destino y la calidad del servicio recibido.

El responsable de comunicación de Civitatis, David Fernández, ha destacado que estas visitas funcionan habitualmente como la primera toma de contacto con el destino, permitiendo a los usuarios "entender su historia, ubicarse y descubrir detalles que pasarían desapercibidos" antes de continuar explorando la ciudad por su cuenta.