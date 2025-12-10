Vincci Hoteles endulza la Navidad con su Roscón de Reyes Solidario en colaboración con Aldeas Infantiles SOS - VINCCI HOTELES

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRSS) -

Vincci Hoteles ha anunciado el adelanto y ampliación de su tradicional 'rosconada' navideña, transformándola este año en la "Rosconada Solidaria", una iniciativa que se celebrará del 15 de diciembre al 7 de enero en todos sus establecimientos en España con el objetivo de recaudar fondos para Aldeas Infantiles SOS.

La cadena hotelera, que mantiene una estrecha relación de colaboración con la entidad de ayuda a la infancia desde 2015, busca combinar la tradición del dulce navideño más emblemático, el Roscón de Reyes, con un fuerte compromiso social.

Durante casi un mes, huéspedes y visitantes de Vincci Hoteles podrán unirse a esta causa solidaria de varias maneras. La primera de ellas consiste en una merienda o desayuno soliario.

Se ofrecerá la 'Rosconada Solidaria', un momento para degustar el Roscón de Reyes acompañado de café o chocolate caliente en los bares y restaurantes de la cadena. Un euro de cada consumición irá destinado íntegramente a Aldeas Infantiles SOS.

Además se pondrá a la venta un roscón especial a un precio de 10 euros, del cual el 50% del importe será donado a la organización, reforzando así su apoyo a la protección de la infancia.

Como parte integral de la iniciativa, Vincci Hoteles promoverá una acción de voluntariado interno para su personal. Los empleados que lo deseen podrán colaborar presencialmente con Aldeas Infantiles SOS en la organización de su tradicional reparto de Roscón de Reyes de la Puerta del Sol de Madrid, un evento que en 2025 alcanzará su 33ª edición.

Esta acción de voluntariado permitirá a los participantes sumarse a labores de apoyo logístico y reparto, fortaleciendo la dimensión humana y participativa del proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de la cadena.

La 'Rosconada Solidaria' se suma a una serie de acciones conjuntas que Vincci Hoteles y Aldeas Infantiles SOS realizan a lo largo del año, incluyendo voluntariado social y corporativo, iniciativas formativas y campañas especiales como la reciente 'SOS DANA Valencia' para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.