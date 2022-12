Cinco nuevas razones por las que volver o descubrir Irlanda en 2023

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Viajar a Irlanda siempre es un acierto, pero lo es aún más cuando el nuevo año viene cargado de planes variados e interesantes actividades.

En 2023 la isla deleitará a los viajeros con novedades que se suman a sus increíbles atractivos y celebrará un hito histórico de vital importancia en su historia, como son los 25 de años de la firma de los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a tres décadas de conflicto.

1. La literatura: el alma de la isla Esmeralda

Irlanda y la literatura siempre han ido de la mano y todo aquel que pone en pie en la isla puede percibir hasta qué punto los irlandeses aman a sus autores. Si en 2022 el Ulises de James Joyce fue el gran reclamo gracias a su centenario, este año cobrarán protagonismo otras obras y autores clave de la literatura irlandesa como son Óscar Wilde o C.S. Lewis (creador de Las Crónicas de Narnia).

A partir del verano será posible visitar por primera vez la habitación infantil de Óscar Wilde en la casa donde vivió con su familia de niño, un edificio de 1760 situada en la céntrica Merrion Square de Dublín. Actualmente es un museo y centro interpretativo de la obra del autor y su director creativo, Martin Burs, conduce desde hace pocas semanas una interesante visita guiada centrada en la vida familiar del autor irlandés, cuyos progenitores gozaron de bastante fama en la Dublín victoriana. El centro lanzará también de cara al verano un programa de actividades.

2023 será también un año de hitos literarios para Belfast, la ciudad natal de C. S. Lewis, donde el autor nació en 1898, hace 125 años. No hay mejor forma de rendir tributo al autor de Las Crónicas de Narnia que recorriendo los lugares más significativos de su vida en Belfast, como la plaza de C.S. Lewis -uno de los espacios públicos más interesantes de la ciudad con esculturas vinculadas a El león, la bruja y el armario, uno de los libros de la saga -, la iglesia de St. Mark, Campbell College o Little Lea, donde escribió e ilustró sus primeras historias.

En noviembre tendrá lugar una nueva edición del C. S. Lewis Festival, la ocasión idónea para celebrar la creatividad y la imaginación del autor a través de multitud de actividades programadas durante un fin de semana, que incluirán desde visitas guiadas a pie por la ciudad, hasta charlas, festivales de cine, cuentacuentos y otras muchas actividades para niños.

2. Turismo cinéfilo y seriéfilo: la tendencia de los viajes de 2023

La isla Esmeralda tiene una asentada fama como localización de rodajes y en ella se han rodado producciones míticas como La Guerra de las Galaxias, Salvar al soldado Ryan o Braveheart. Tampoco podemos olvidarnos de otra gran producción como es Juego de Tronos, ya que Irlanda del Norte es donde más escenas de la serie se han rodado y allí se inauguró en febrero de 2022 la atracción Games of Thrones Studio Tour.

2023 será un gran año para la cultura cinéfila y seriéfila de la isla, con varios rodajes y estrenos previstos durante el año que volverán a poner a Irlanda en el mapa de los destinos imprescindibles para este segmento.

Entre las películas más destacadas de este año se encuentran Dragones y Mazmorras, que se estrena en España el 3 de marzo de 2023, y Almas en pena de Inisherin, en cines el 3 de febrero. La primera recorre espectaculares localizaciones norirlandesas, como Belfast, Carrickfergus, Clandeboye Estate (Bangor) y Strangford (condado de Down). Almas en pena de Inisherin, película candidata a los Óscar, tiene unos escenarios mucho más crudos, donde los paisajes irlandeses de las islas Aran y de la isla de Achill destacan y acompañan la trama.

En cuanto a las series más reconocidas rodadas en Irlanda, se encuentran Vikings Valhalla, cuya segunda temporada se estrenará en Netflix en el primer trimestre de 2023 y que fue filmada en el Condado de Wicklow; la tercera temporada de Derry Girls, la exitosa serie de Netflix sobre un grupo de chicas que viven en el contexto del conflicto norirlandés y que terminará su emisión en febrero; y la muy esperada Blade Runner 2099, serie secuela producida por Ridley Scott para Amazon Prime y rodada en Irlanda del Norte.

3. El Titanic: aún más presente en Belfast

Con 'La búsqueda de los sueños' como nueva temática, el museo Titanic de Belfast cerrará sus puertas en enero y febrero para llevar a cabo una importante remodelación, la primera desde su inauguración en 2012. Tecnología inmersiva, patrimonio marítimo original y las historias personales de tripulación y pasajeros serán ensalzadas para hacer la experiencia más enriquecedora y emotiva para el visitante.

Desde su inauguración hace 10 años, el museo ha recibido más de 7 millones de visitantes procedente de 145 países y ha generado un retorno a la economía norirlandesa de 430 millones de libras esterlinas. Con esta nueva remodelación se persigue posicionar al Titanic Belfast como una de las atracciones imprescindibles para cualquier viajero internacional.

Durante los dos primeros meses del año, los viajeros podrán seguir descubriendo la historia del Titanic en los alrededores del museo y será posible visitar la antigua sala de bombeo del buque que acaba de ser transformada en una destilería. En ella se han mantenido las máquinas originales y los elementos históricos del edificio que forman parte de la visita a la destilería.

4. Nuevo Museo de la Hambruna: la historia más trágica de Irlanda

La Gran Hambruna fue uno de los episodios más amargos de la historia de Irlanda, pero también de la historia europea del s. XIX. El hambre hizo mella en Europa en la década de los 30 y 40 del siglo XIX, pero devastó la isla de Irlanda, con más de 2 millones de personas que emigraron o murieron (casi un cuarto de la población).

El Museo de la Hambruna de Strokestown retrata este trágico momento de la historia a través de una exposición interactiva, pero también gracias a la amplia documentación que atesora, el archivo más importante sobre la hambruna en Irlanda.

La exposición hace un recorrido por la historia de la Gran Hambruna y muestra los acontecimientos de la finca de Strokestown que condujeron a la emigración forzosa en 1847 de las 1.490 personas que la habitaban, y que tuvieron que caminar 165 kilómeros hasta Dublín para embarcarse después en uno de los llamados 'barcos ataúd' que los llevaba hasta América del Norte.

5. Vías verdes para una isla verde

Los proyectos de vías verdes para 2023 forman parte de la Estrategia para el Desarrollo Futuro de las Vías Verdes Nacionales y Regionales que lanzó el gobierno irlandés en 2018. Desde entonces se han inaugurado importantes proyectos como el del Canal Real, la vía verde más larga de la isla hasta el momento con 146 kilómetros. En 2022 se destinaron un total de 60 millones de euros para ser invertidos en 40 proyectos que han llegado prácticamente a todos los condados del país.

En 2023 se continuará con la misma tendencia y se seguirá trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de este programa: la vía verde que unirá Dublín con Galway. Se trata de un corredor de 330 kilómetros que irá desde la costa atlántica hasta la costa oriental y que actualmente ha completado la primera mitad, desde Dublín hasta la localidad de Athlone.

Otro proyecto de gran importancia será la vía verde del Sureste (South East Greenway) que en otoño de 2023 unirá las localidades de Waterford, Wexford y Kilkenny, conectando con la ya existente vía verde de Waterford, una de las más populares del país gracias a sus fabulosas vistas costeras, su proximidad a algunas playas muy populares y jalonada por bucólicos viaductos y túneles ferroviarios.