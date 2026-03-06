Descubre 'La Bóveda Celeste': evento astronómico en La Cocosa, Badajoz

Cartel de la observación astronómica en La Cocosa - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, celebrará el próximo 13 de marzo, a las 21,00 horas, una nueva observación astronómica en la finca La Cocosa bajo el título 'La Bóveda Celeste'.

Se trata de una cita centrada en la importancia de preservar el cielo nocturno y el trabajo que se está realizando en Extremadura para su protección.

La actividad forma parte del programa anual 2025-2026 del Centro de Promoción y Protección del Cielo. y contará con servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida prevista a las 20,30 horas. La sesión permitirá disfrutar de la bóveda celeste y descubrir algunos de los principales objetos de cielo profundo visibles desde este enclave.

El equipo especializado del Centro de Promoción y Protección del Cielo guiará la actividad mostrando la calidad y la oscuridad de los cielos extremeños, una de las condiciones que convierten a la región en un lugar "privilegiado" para la observación astronómica, destaca en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La observación combinará la contemplación a simple vista con el uso de telescopios y sistemas de proyección en pantalla, facilitando una interpretación didáctica y accesible.

Además, durante la observación se explicará el trabajo que realiza la Diputación de Badajoz en la protección del cielo nocturno y en la sensibilización sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica.

La actividad alternará la observación directa del firmamento con el análisis guiado mediante instrumentación astronómica, permitiendo contextualizar científicamente la disposición de los planetas y su dinámica orbital.

El aforo máximo será de 50 plazas. Las inscripciones se abrirán el próximo lunes, día 9, a las 10,00 horas y deberán formalizarse a través de la web del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz.

Asimismo, el servicio de autobús será gratuito y el punto exacto de salida en Badajoz se comunicará a las personas participantes mediante correo electrónico.

Esta iniciativa se integra en la programación anual del Centro de Promoción y Protección del Cielo, un proyecto estratégico impulsado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz para fomentar la educación ambiental, la cultura científica y la protección del cielo nocturno como patrimonio natural.

El Centro de Promoción y Protección del Cielo, ubicado en la finca La Cocosa y reconocido por la Fundación Starlight por la calidad de su cielo, constituye un enclave de referencia para la divulgación astronómica en la provincia.

Las actividades del centro se alinean, además, con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches', orientada a impulsar el astroturismo sostenible y a preservar el firmamento como recurso ambiental, cultural y de desarrollo rural, reforzando el "compromiso" de la Diputación de Badajoz con un modelo de territorio que integra sostenibilidad, conocimiento y valorización del patrimonio natural nocturno.