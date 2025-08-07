Diversión a remojo: los parques de atracciones se preparan para la ola de calor

Archivo - Carteles en el Parque Warner Beach de Madrid, a 3 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante la llegada de una nueva ola de calor, los parques de atracciones se han convertido en la opción perfecta para quienes desean disfrutar del verano sin sufrir las consecuencias de las altas temperaturas. En lugar de quedarse en casa bajo el aire acondicionado, cada vez más personas optan por estos espacios de entretenimiento que, además de ofrecer emoción y adrenalina, proporcionan alternativas refrescantes para todas las edades.

Toboganes acuáticos, ríos artificiales, zonas de juegos con agua y piscinas temáticas son solo algunas de las propuestas que permiten combatir el calor de forma activa y divertida. A esto se suman áreas de descanso con sombra, fuentes de agua potable y servicios diseñados para mantener la comodidad de los visitantes durante toda la jornada.

Gracias a esta combinación de aventura y frescura, los parques de atracciones se consolidan como una de las escapadas más completas y atractivas del verano.

PARQUE WARNER BEACH: EL PARAÍSO ACUÁTICO

Con una extensión de 40.000 m2, este parque temático dedicado a los personajes de Warner Bros es un auténtico paraíso acuático. Cuenta con 13 atracciones para toda la familia, desde refrescantes toboganes para los más pequeños hasta una playa artificial. Los fans de DC pueden disfrutar de toboganes inspirados en Wonder Woman y Batman, así como de la atracción de escape de Harley Quinn.

Además de la diversión en el agua, el parque facilita la hidratación de sus visitantes con fuentes para rellenar botellas, y ofrece una amplia variedad de productos fríos en sus puntos de restauración, como helados y granizados. Para protegerse del sol, las tiendas venden gorras, ventiladores de mano y crema solar.

AQUÓPOLIS VILLANUEVA DE LA CAÑADA: UNA TRADICIÓN DE AGUA Y EMOCIÓN

Con décadas de historia y renovada oferta, el Aquópolis de Villanueva de la Cañada sigue siendo uno de los parques acuáticos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Este recinto ofrece 20 atracciones clasificadas por nivel de intensidad: suaves, moderadas y fuertes. Desde el clásico Kangaroa, pasando por las Pistas Blandas y el recorrido serpenteante del ZigZag, hay opciones para todos los gustos y edades.

La experiencia se completa con amplias zonas de sombra, hamacas, fuentes de agua gratuita, y una oferta de restauración variada para quienes desean hacer una pausa entre chapuzones. Además, los visitantes pueden adquirir en las tiendas artículos para protegerse del sol y mantenerse frescos durante toda la jornada.

PARQUE DE ATRACCIONES Y PARQUE WARNER MADRID: DIVERSIÓN CON SALPICADURAS

Aunque su propuesta principal no es acuática, tanto el Parque de Atracciones de Madrid como el Parque Warner Madrid cuentan con varias atracciones de agua que permiten a los visitantes refrescarse sin abandonar la emoción de las montañas rusas o los espectáculos temáticos.

En el Parque de Atracciones, enclavado en la Casa de Campo, destacan atracciones clásicas como Aserradero, Los Fiordos y Los Rápidos, perfectas para un chapuzón inesperado. Además, la zona Nickelodeon Land ofrece experiencias especialmente diseñadas para los más pequeños, como Splash Bash y fuentes interactivas.

Por su parte, el Parque Warner Madrid presenta un repertorio de atracciones acuáticas que incluye los Rápidos ACME, el Río Bravo, las imponentes Cataratas Salvajes y el divertido recorrido del Oso Yogui.

En ambos parques, la atención al visitante se refleja en la disponibilidad de fuentes de agua potable, menús veraniegos, helados y artículos para protegerse del calor, lo que convierte la experiencia en una escapada segura y confortable.