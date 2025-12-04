Archivo - Economía.- El tráfico aéreo en Europa alcanza una de las alzas más débiles para el mes de julio, con un +3,1% - UNPLASH - Archivo

Los problemas con el equipaje se han vuelto habituales al volar, provocando pérdida de tiempo y dinero. Pero AirAdvisor, la empresa n.º 1 en compensación por vuelos y equipaje, explica que la normativa internacional permite a los viajeros reclamar reembolsos e indemnizaciones cuando sus maletas se retrasan, se pierden o llegan dañadas. Gracias a su herramienta de compensación con tecnología patentada, la compañía ofrece a los viajeros españoles una forma más rápida y sencilla de recuperar el dinero que les corresponde.

RECLAMA HASTA 1.920 EUROS POR INCIDENCIAS CON EL EQUIPAJE

Las normas del Convenio de Montreal establecen estándares globales claros para compensar a los pasajeros cuando el equipaje facturado se pierde, se retrasa o se daña durante un viaje internacional.

Las aerolíneas deben indemnizar a los pasajeros hasta un límite fijado en 1.519 Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a unos 1.920 euros por persona. Estas reglas se aplican a prácticamente todos los vuelos internacionales, tanto en aerolíneas tradicionales como en compañías de bajo coste.

UNA PLATAFORMA LEGAL-TECNOLÓGICA DISEÑADA PARA LOS VIAJEROS

Fundada en Ucrania, AirAdvisor ha ayudado ya a más de 540.000 pasajeros en todo el mundo, incluyendo una comunidad creciente de viajeros españoles. Su plataforma combina automatización con respaldo legal: las reclamaciones se presentan online en cuestión de minutos, mientras que abogados especializados intervienen cuando las aerolíneas disputan casos válidos.

TARIFAS TRANSPARENTES Y UN HISTORIAL PROBADO

Como empresa líder de compensación en Europa, AirAdvisor trabaja con una política de "si no ganamos, no pagas", con una comisión fija del 30% (IVA incluido), significativamente inferior a la de otros servicios de reclamaciones.

Además, mantiene una valoración de 4,5/5 en Trustpilot, 4,7/5 en Reviews.io, y una tasa de éxito del 98%, lo que significa que casi siempre logran que los pasajeros reciban la compensación que les corresponde.

EL CONVENIO DE MONTREAL SIGUE SIENDO CLAVE PARA PROTEGER A LOS VIAJEROS

Con el tráfico aéreo mundial en niveles récord, conocer los derechos del pasajero es más importante que nunca. Según IATA, la demanda internacional sigue aumentando, lo que se traduce en más reclamaciones por equipaje. Pero para quienes sufren incidencias, el Convenio de Montreal continúa siendo la base legal que los protege en más de 135 países.

TECNOLOGÍA, EXPERIENCIA LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

Los plazos para recibir compensación por equipaje van desde 2-8 semanas en casos simples hasta 6-12 meses en casos más complejos. Aun así, el sistema de AirAdvisor está diseñado para reducir al mínimo estos tiempos. Su plataforma automatizada agiliza la gestión documental, mientras que los equipos legales se encargan de las escaladas cuando las aerolíneas se resisten a pagar.

Los datos de los pasajeros están protegidos en todo momento: AirAdvisor cumple totalmente con el GDPR, utiliza transmisiones cifradas y está asegurada por 1 millón de dólares frente a filtraciones de datos. Estas medidas han reforzado su credibilidad en un sector donde la seguridad de la información es cada vez más importante.

Con su transparencia, alta tasa de éxito y sólido respaldo legal, AirAdvisor se ha consolidado como el socio más fiable en España para reclamar compensaciones por equipaje y vuelos.

