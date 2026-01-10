Escapadas en camper para superar la cuesta de enero: destinos por menos de 100 euros la noche

CamperDays - CAMPERDAYS

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras las fiestas, la cuesta de enero puede obligar a muchos a ajustar el presupuesto. Sin embargo, viajar sigue siendo posible si se eligen destinos estratégicos y soluciones de alojamiento adecuadas.

Alquilar una camper se presenta como una de las formas más eficaces de combinar transporte y alojamiento en un solo gasto y mantener la libertad de recorrer varios lugares por un menor coste.

Según datos de CamperDays, la plataforma de alquiler de autocaravanas y campers, es posible encontrar escapadas tanto en la Península Ibérica como en destinos internacionales por menos de 100 euros la noche.

Los precios son orientativos y corresponden a viajes a principios de marzo, aunque pueden variar según la temporada y la demanda.

DESTINOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: CERCA Y ECONÓMICO

Barcelona, desde 92 euros por noche, combina ciudad, playa y cultura. Los viajeros pueden visitar la Sagrada Familia, pasear por el barrio Gótico o acercarse en camper a la Costa Brava y disfrutar de pueblos como Calella de Palafrugell o Tossa de Mar.

Irún (Guipúzcoa), desde 93 euros por noche, es ideal para los amantes de la naturaleza. Desde allí se puede recorrer la costa vasca, hacer senderismo en el Parque Natural de Aiako Harria o disfrutar de pintxos en Hondarribia.

Lisboa, desde 96 euros por noche, ofrece escapadas urbanas y costeras a precios asequibles. Los viajeros pueden recorrer el barrio de Alfama, subir al Castillo de San Jorge o acercarse a las playas de Cascais y Estoril.

DESTINOS INTERNACIONALES: VIAJAR LEJOS SIN GASTAR MUCHO

Reikiavik, desde 56 euros por noche, permite descubrir los paisajes naturales de Islandia a un precio sorprendentemente bajo debido a las bajas temperaturas de la temporada. Los viajeros pueden explorar el Círculo Dorado, admirar la cascada Gullfoss o relajarse en la Laguna Azul, siempre bien preparados para el frío.

Los Ángeles, desde 62 euros por noche, es perfecto para recorrer la Costa Oeste de Estados Unidos. Se puede visitar Hollywood, pasear por Santa Mónica o hacer rutas en coche por Malibu y los parques nacionales cercanos.

Edimburgo, desde 64 euros por noche, combina historia y naturaleza. La camper permite explorar la ciudad, visitar el castillo de Edimburgo y hacer excursiones a las Highlands escocesas o al Lago Ness.